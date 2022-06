El decano de los abogados, Agustín Ferrer, comentó que la reducción de reclamaciones es fruto de que los damnificados se ven obligados a pagar para evitar problemas. “Ellos hablan de casos resueltos, pero si no pagas te embargan”, comentó. Ferrer se mostró decepcionado con la actitud del ICO ya que cuando en el juzgado se busca un acuerdo acepta condonar los intereses desde la fecha de la demanda, 2020 o 2021, pero no los anteriores que son los importantes. “Vamos a seguir reclamando que se tenga en cuenta a la gente vulnerable, dada la cantidad de legislación que hay para proteger a los que no tienen recursos”, dijo.