El Alzira FS certifica la continuidad de ‘Gabri’, Castejón y Pedro García

Hace poco más de una semana concluyó la temporada para el Family Cash Alzira FS, que alcanzó la fase de promoción a Primera y plantó cara al UMA Antequera, uno de los grandes favoritos a lograr una de las dos plazas en la máxima categoría nacional. El club sigue su trabajo, aunque ahora desde las oficinas. Tres jugadores tienen ya asegurada su continuidad de cara al próximo curso: Gonzalo Castejón, Gabriel «Gabri» Pastor y Pedro García.

La de Castejón ha sido la primera renovación confirmada por el conjunto ribereño. El ala zurdo valenciano se ha confirmado como un pilar del equipo pese a su juventud. Su regate, su visión de juego y su capacidad goleadora tienen parte de la culpa de los éxitos recientes del Alzira FS. En la recién acabada temporada ha firmado una quincena de tantos y ha dado también numerosas asistencias. El ‘10’ del Family se incorporó a las órdenes de Braulio Correal en el verano de 2019 para afrontar el reto de competir en Segunda (precisamente ayer se cumplían tres años de la consecución del ascenso). Pese a contar solo 22 primaveras, afronta su cuarta temporada en un club que le ha convertido en uno de los capitanes, por detrás de Jose Carlos Iñigo y Rafa Ara.

La efeméride del ascenso no es la única que se celebró ayer. «Gabri» cumplió ayer 38 años y su particular regalo llegó en forma de renovación. El de Cocentaina es de esos jugadores que, sobre el parqué, demuestra que la edad es solo una cifra. Su despliegue físico es sorprendente y, a nivel defensivo, es siempre un seguro de vida. Un perfil como el suyo resulta indispensable en un equipo que destaca por su solidez atrás. Por no mencionar su papel cohesionador en el vestuario y la relación especial que comparte con una afición que le idolatra. Posee una dilatada experiencia en el fútbol sala valenciano. Antes de su llegada a Alzira, Gabriel Pastor estuvo en Segunda ‘B’ con Nueva Elda, con Ye Faky en Tercera y, entre 2013 y 2015, con Hércules San Vicente, también en Segunda División. Aterrizó en el Alzira FS, como Castejón, en la campaña 2019-20. Mientras uno aportaba juventud y desparpajo, el otro ha sumado veteranía y carácter competitivo. El dorsal ‘84’ se dejará ver de nuevo en el Palau y algunos de los mejores pabellones de España.

Experiencia en Primera

El tercer jugador que tiene garantizada su continuidad es Pedro García. El pívot valenciano llegó al Family el pasado verano procedente de Ribera Navarra y firmó por dos temporadas, por lo que formará parte del proyecto de la próxima campaña. Se trata de un jugador que encadenó siete temporadas en la máxima categoría antes de su llegada a Alzira. Pedro se formó en la cantera del CD Maristas. Jugó en el UPV Maristas en Segunda División y fue integrante del Levante que ascendió a Primera en 2014, con el que marcó nueve dianas. Una temporada más tarde, con la camiseta azulgrana, repitió la misma cifra de tantos, pero ya en la máxima categoría. En 2015 fichó por Ribera Navarra, donde permaneció cuatro campañas en las que firmó más de una treintena de goles. Este año ha mantenido sus registros (8 dianas en más de una treintena de partidos), aunque a nivel ofensivo también ha destacado por su faceta como asistente.