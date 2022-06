El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no ha incluido el embalse de Tous en la primera relación de un centenar de presas de titularidad del Estado que podrían albergar plantas fotovoltaicas flotanes debido al buen estado trófico de sus aguas. En la relación sí aparecen los embalses de Forata, en el Magro, y de Bellús, en el río Albalida.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han explicado que en la elaboración de este borrador del Real Decreto que establece el régimen de instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico, que se ha sometido a información pública si bien todavía no se ha aprobado, se ha primado la «precaución ambiental» de forma que no se han incluido los embalses con muy buen estado trófico y también se han descartado los oligotróficos -los de mayor calidad del agua-, de modo que solo aparecen embalses «con un estado trófico peor» como es el caso del de Bellús. Los embalses de la demarcación del Xúquer que aparecen en esta relación son los de Beniarrés, Bellús, Regajo, Forata, María Cristina y Algar. No figuran ni Tous, ni Contreras, ni Alarcón.

No obstante, las mismas fuentes señalaron que esta tabla que enumera hasta 105 embalses de toda España no se debería considerar como el grupo de presas donde se permitirá ubicar plantas fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, sino como un listado de posibles emplazamientos donde no esté prohibida esta implantación. Por otro lado, indicaron que la relación en ningún caso es definitiva ya que las sugerencias recibidas en el proceso de información pública han sido muy numerosas y actualmente la dirección general del Agua del ministerio trabaja en la redacción de un nuevo texto como paso previo a la tramitación formal que lleva cualquier Real Decreto.

De hecho, inciden desde la CHJ, se han recibido «múltiples» sugerencias que proponen cambios en los criterios de selección de estos embalses e incluso la eliminación de la tabla incluida como un anexo en este primer borrador.

El Gobierno, ante la necesidad de fomentar las energías renovables en el proceso de transición energética de España-la Ley de Cambio Climático prevé que en el año 2020 se debe alcanzar una penetración de las energías de origen renovable en el consumo de energía final de al menos un 42 % y un sistema eléctrico con al menos un 74 % de generación a partir de energías renovables- explora la posibilidad de aprovechar las láminas de agua de los embalses para instalar centrales fotovoltaicas flotantes, aunque admite la necesidad de evaluar los posibles impactos en cada embalse de forma individualizada y, en su caso, aplicar medidas correctoras.

Criterios en revisión

El criterio utilizado por los técnicos para elaborar esta primera relación está en revisión por varios motivos, entre los que desde el organismo de cuenca señalan que el estado trófico de un embalse puede variar a lo largo del tiempo por la mejora de la calidad que pueda experimentar en base a las medidas que se puedan implementar; que el Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias ha introducido nuevas definiciones, regulación normativa y metodología de evaluación del estado trófico, así como paralelismos con el potencial ecológico de los embalses, que todavía no han sido aplicadas y que podrían hacer varias la clasificación del estado trófico de estos embalses, o que las medidas correctoras que se deben aplicar podrían permitir la instalación de placas solares en embalses que se encuentren en un buen estado trófico, «siempre que se justificara que con dicha instalación no se empeoraría su situación trófica».