Condenado un policía de Carcaixent por fingir un robo en una broma

Un policia local de Carcaixent ha sido condenado a 15 meses de prisión por una broma que realizó con otro compañero estando de servicio. Los condenados ejercían en la localidad de Sant Antoni de Vilamajor cuando ocurrió el suceso. El juzgado de Granollers ha dictaminado, además de la pena de prisión, un pago de 48.281 euros a la víctima por parte de los dos agentes.

Durante la medianoche del 4 al 5 de noviembre de 2018, los dos únicos policías que se encontraban de servicio en Sant Antoni de Vilamajor, planearon gastarle una broma al vigilante de seguridad privado de la urbanización Can Miret. Previamente, lo habían llamado para confirmar que se encontraba de guardia en aquellos momentos y lo visitaron con el coche policial.

Hacia la medianoche, los agentes se vistieron con ropa oscura y pasamontañas negro para no ser reconocidos. Una vez en el coche particular de uno de ellos, empezaron a recorrer la urbanización. Esta actitud llamó la atención del vigilante, que estaba alertado por varios robos que se habían realizado en la zona los últimos meses y se dispuso a apuntar la matrícula. En este momento, los policías empezaron a perseguirle conduciendo, hasta el punto que le hicieron creer que llevaban una pistola, que en realidad era una de las porras propias de la policía local del municipio.

Ante el desespero, el vigilante llamo a varias casas donde vivían agentes de los Mossos d’Esquadra y de la policía local de otras localidades. Uno de ellos le abrió la puerta y llamo a la policía de Sant Antoni de Vilamajor. Al recibir la llamada, los dos agentes que en aquel momento perseguían al vigilante, huyeron y se uniformaron para volver a la escena del delito.

«Irse de las manos»

Al llegar, los testigos se dieron cuenta de que los agentes llevaban el mismo pasamontañas que los agresores, por lo que dedujeron que habían sido ellos. Ante esta situación, los dos policías se disculparon y explicaron que todo había sido una broma «que se les había ido de las manos».

Después de disculparse, los agentes prometieron explicarlo todo a su superior, pero esto no sucedió hasta que varios vecinos decidieron quejarse al ayuntamiento para que les sancionaran. El consistorio les abrió un expediente y se negó a dar más explicaciones. A día de hoy, el expediente aún no se ha resuelto y en el juicio, que tuvo lugar el pasado mayo, los policías cambiaron su versión. Estos afirmaron que realizaban unas batidas de paisano, algo que el magistrado no creyó y consideró inverosímil.

El alcalde de Carcaixent, Paco Salom, afirma que no tenía constancia ni de la noticia, ni del expediente del policía. Este entró por medio de una bolsa de trabajo propia del municipio y actualmente ejercía como interino a partir de abril del 2020. «Desde el momento que tuvimos constancia de lo sucedido, tanto yo como el servicio administrativo y jurídico del ayuntamiento hemos estado estudiando qué medidas tomar», explica Salom.