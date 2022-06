El tránsfuga lamenta que PP y Units pongan trabas a golpe de sentencias

El concejal de Carcaixent Juan Albert arremetió ayer contra el Partido Popular y Units per Carcaixent tras ser condenado, a denuncia de ambas formaciones, a devolver el dinero que cobró como miembro del gobierno porque su nombramiento constituye un caso de transfuguismo. «Algunas personas de la corporación municipal están más por plantear pleitos que por trabajar para el pueblo», afirmó a Levante-EMV.

Aunque todavía no se ha formalizado el trámite, cabe esperar que el consistorio y Albert presenten un recurso contra la sentencia, que obliga a la administración a reclamarle el sueldo que ingresó durante su etapa en el gobierno, que duró aproximadamente un año. Por su nombramiento como segundo teniente de alcalde y concejal, con dedicación exclusiva, de Servicios Públicos y responsable de la empresa municipal Procarsa, percibió un salario anual de 36.778 euros.

Mientras, el edil criticó la manera en la que se desempeña la política en el pleno de Carcaixent, uno de los más conflictivos de la comarca. «Yo jamás he planteado un pleito contra nadie, pero aquí hay más de una persona que hace de ello una costumbre, da la sensación de que se prefiere la vía judicial a la parlamentaria», lamentó Albert. Una clara referencia a los dos principales partidos de la derecha a nivel municipal, que aunque en este caso se juntaron para tumbar el acuerdo que le dio dedicación exclusiva como concejal, tienen entre ellos frentes judiciales abiertos y viejas rencillas que ya hicieron inviable la formación de un gobierno en 2019.

«No soy el único que huyó de Cs»

Al respecto, Albert siempre defendió que su integración en el ejecutivo respondía a una cuestión de «dar estabilidad» y recordó que el ni siquiera votó a favor de Paco Salom en el pleno de investidura. «Como Ciudadanos, nos abstuvimos y salió la lista más votada. Después las cosas se han ido torciendo tanto que ya no queda nadie en ese barco, pero parece ser que yo soy el único tránsfuga de Ciudadanos», añadió.

Hay quien le afea su trayectoria política porque se ha puesto, sin ningún tipo de tapujos, chaquetas de todos los colores durante no pocas legislatura. Para Albert, esto supone una virtud y no un defecto: «El que me conoce sabe que yo no soy ni de izquierdas, ni de derechas. Me da igual el Partido Popular que el Partido Socialista. Yo soy de Carcaixent y por eso me he entendido con todos. Para mí, la política municipal dería ser veintiuna personas que trabajan codo con codo para mejorar su pueblo. Pero hay quien prefiere aquello de divide y vencerás», concluyó.

«Me voy a dormir con la conciencia tranquila»

Juan Albert transmitía serenidad tras conocer el veredicto de la sentencia judicial que le condena a devolver el dinero que ingresó como concejal con dedicación exclusiva. «Si al final tengo que pagar, lo haré. En una vez o en tres. Una sentencia no va a cambiar mi manera de ser y trabajar por el pueblo», comentó el concejal, que añadió a continuación: «Me considero un político que se patea la calle y que siempre está abierto a hablar con sus vecinos de las cosas que les preocupan. He sido concejal muchos años gracias a ello y siempre me he dedicado a intentar solucionar los problemas de Carcaixent y no me arrepiento de ello. Cada día me voy a dormir con la conciencia tranquila».