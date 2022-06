Alzira ya sufre la ley celaÁ

Una nueva ley educativa, la Lomloe (o ley Celaá) entró en vigor el 19 de enero de 2021 y el calendario de implantación incluido en la norma hizo que algunos de sus cambios se aplicaran desde el primer momento, pero la mayoría de sus modificaciones han empezado a ponerse en marcha durante este curso 2021-2022 y su desarrollo completo no terminará antes de mediados del 2024.

La ministra Celaá, al aprobarse la LOMLOE, indicó que había logrado cumplir el compromiso que asumieron hace siete años de que en la primera ocasión que tuvieran lo primero que iban a hacer por la educación era derogar la Lomce, que era una ley «excluyente, segregadora y elitista». La octava ley educativa de España se aprobó con muchas críticas y sin el consenso de todas las fuerzas políticas, rechazándose más de 600 enmiendas presentadas por la oposición y sin escuchar como se debe a la comunidad educativa. Es decir, esta nueva ley parece ser que también es excluyente, segregadora y elitista…

El Partido Popular indicó desde un primer momento que la nueva legislación educativa socava la libertad de las familias, acaba con la libertad educativa, es perjudicial para los intereses de las familias españolas, y amenaza la cultura del esfuerzo, etc…. en definitiva consideramos que no es la ley educativa que España necesita.

El verdadero problema de las leyes educativas de nuestro país, nacen sin ningún tipo de consenso y por lo tanto nacen prácticamente muertas a la espera de ser sustituida por la siguiente ley. Llevamos ya ocho.

El cambio de una Ley de Educación afecta de manera muy importante en nuestras vidas. Un cambio de este tipo que se realiza desde las altas esferas de un Ministerio y después su aplicación depende de las diferentes Comunidades Autónomas no tiene en cuenta los efectos que va a producir en la vida real de la ciudadanía.

Querría referirme a los efectos que la implantación de la LOMLOE, está provocando en la educación artística y musical. Las formas y otros aspectos de la aplicación y de la misma Ley lo dejaremos para otra ocasión.

La LOMLOE está atacando de manera directa la educación artística y especialmente lo está haciendo en la Comunidad Valenciana. En primer lugar su aplicación, con un cambio en la normativa, obligó a mitad de curso a 1.500 alumnos del Bachillerato Musical a comenzar una nueva modalidad o cambiar de asignaturas. El Bachillerato Musical permitía simultanear los estudios de cualquiera de las modalidades de Bachillerato (Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes) con los de conservatorios de música y danza. De esta forma, al terminar sexto de Música o Danza, los alumnos obtenían ambas titulaciones. Con la entrada en vigor de la LOMLOE sólo se puede titular este Bachillerato simultáneo a través de la modalidad de Artes, por lo que los alumnos que estaban cursando esta doble titulación por las ramas de Ciencia y Tecnología o Humanidades han tenido que cambiar de modalidad en mitad de curso.

Desde el mes de abril todas las Comunidades Autónomas se encuentran en el proceso de desarrollo de los currículos. Las autoridades educativas de la Comunidad Valenciana pretenden eliminar del currículo la asignatura de Música obligatoria en 3º curso de la ESO y la optativa de Artes Escénicas, Música y Danza en 4º de la ESO. Estas pretensiones de eliminar parte de la educación musical ha tenido una reacción inmediata por parte de la sociedad valenciana abanderada por AULODIA (Asociación del Profesorado de Música de Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana) y por la Federación de Sociedades Musicales(FSMCV) para pedir que se mantenga la asignatura de Música y la Música en el sitio que se merecen dentro de nuestra cultura valenciana. Es una ataque frontal a la Educación musical de la Comunidad Valenciana.

Y hay más equivocaciones en la educación musical: con la apertura del procedimiento de admisión del alumnado en el nuevo Bachiller, los alumnos que desde el curso 2009-2010 elegían el IES José María Parra de Alzira para estudiar el llamado Bachiller Musical no pueden seleccionarlo para el nuevo curso 2022-2023. La puesta en marcha del nuevo Bachillerato no contempla continuar con estas enseñanzas artísticas al no adjudicar la opción de la vía de Música y Artes Escénicas de la modalidad de Artes. Esta decisión, que ni siquiera el mismo centro conocía, es un nuevo ataque a la educación, en este caso a los estudiantes de Alzira al igual que ocurre en otros muchos centros de otras ciudades. La Consellería ha tomado una decisión unilateral sin considerar el trabajo realizado durante estos últimos 13 años. De nuevo se ha iniciado una movilización espontánea de la ciudadanía en defensa de esta educación artística en el IES José María Parra.

La Educación artística y musical están siendo castigadas duramente por el gobierno valenciano formado por PSOE y Compromís y están siendo las iniciativas ciudadanas las que están intentando que se reconsideren las actuaciones negativas. Si no se rectifica se estarán produciendo unos errores históricos que la educación musical valenciana y alzireña no se merecen.