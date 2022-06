La calle más transitada de Alzira se llena de baches 5 años después

Aprobado en el contenido, suspenso en la forma. La transformación de uno de los principales ejes viales y comerciales de Alzira en un espacio más agradable para el peatón se ha confirmado como un acierto del gobierno local. No obstante, un lustro después de que se iniciaran las obras en la calle Benito Pérez Galdós el número de baches no para de crecer. Un hecho que no deslegitima la modernización llevada a cabo, pero sí plantea serias dudas sobre su planificación y desarrollo.

El proyecto estuvo envuelto de una enorme polémica. Innecesaria, según ha demostrado el paso del tiempo. La oposición vaticinaba poco menos que la ruina comercial. Más de un negocio «adornó» sus escaparates con esquelas y lápidas en señal de protesta. Dejar la calle con un único carril, algo que por otra parte ya ocurría en la práctica puesto que uno de los dos estaba siempre ocupado por vehículos en doble fila, y ampliar las aceras parecía, para los más escépticos, el mayor de los despropósitos. Se atacó con dureza al ejecutivo local, al que acusó de imponer su criterio ecologista a riesgo de entorpecer la circulación del tráfico. Las obras se desarrollaron en tres fases. La primera se ejecutó hace ahora cinco años. Con el paso del tiempo, la reestructuración urbana de un eje vial tan importante ya no se ve como una catástrofe. Al menos, no en aquellos puntos en los que por entonces se puso el foco. Los comercios que se fueron dejaron paso a otros nuevos. Incluso, en las últimas semanas se han rehabilitado algunos bajos en desuso, por lo que no se le puede atribuir repercusión negativa alguna. Del mismo modo, aquellos que pensaban que la transformación de Benito Pérez Galdós se traduciría en un cúmulo de embotellamientos también se equivocaron. Y, sin embargo, había un fallo. La calle ha ganado enteros en el aspecto estético, con sus amplias aceras, bancos para sentarse y árboles. La circulación fluye con total normalidad. Su esencia de zona comercial no se ha visto perjudicada. El gran pero llega con el estado del firme, que desde luego ya no hace honor a dicho vocablo. El pavimento adoquinado no ha resistido el paso del tiempo como cabría esperar y presenta un estado de deterioro considerable. Los baches aparecieron con demasiada prontitud y son cada vez más comunes. Además de los hundimientos en la calzada, son numerosas las baldosas que permanecen en su sitio aunque están sueltas. Es más, en el pasado ya se ha llevado a cabo alguna que otra pequeña obra para subsanar pequeños desperfectos. Dos son las incógnitas que se plantean un lustro después. Si el proyecto no tuvo en cuenta el volumen de vehículos que por allí circulan cada día, lo que habría provocado un desgaste prematuro del pavimento, o si la calidad de los materiales y la ejecución de la obra estaban a la altura de las circunstancias.