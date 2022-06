Fallece a los 96 años Pasqualet, el gran artista que plantó 500 fallas

La Junta Local Fallera de Sueca anunció ayer el fallecimiento, a los 96 años, de uno de los grandes iconos históricos del mundo de los artistas falleros. Pascual Carrasquer, conocido como Pasqualet, es el más importante artista de cuantos no hicieron de València su espacio natural, aunque también plantó allí. Fue, es, el gran artista de los pueblos , especialmente en la Ribera Alta y Baixa, La Costera, La Safor y l’Horta. Muchas comisiones de estos municipios le encargaron trabajos al suecano, el primero en abrir un taller en la comarca. Se le atribuyen casi medio millar de fallas.

Será de esos artistas que no caen en el olvido. En su caso, el reconocimiento le llegó a tiempo. Recibió los honores hace ya casi veinte años, cuando la ciudad de Sueca le dedicó una calle, junto a donde plantó su primera falla en 1945, durante un homenaje en las Fallas de 2005 que se convirtió en una gran fiesta popular. También se le impuso la Espiga d’Or y la medalla de la villa. Posteriormente, en 2014, Joan Castelló le escribió una biografía en la que se destacaba su carácter de artista polifacético y su capacidad para poder plantar para todo tipo de pueblos, categorías y presupuestos. La junta local recuerda que «estuvo plantando fallas hasta los 80 años, toda una vida dedicada a su pasión». De hecho, estuvo plantando fallas hasta el año 2016.

Estreno en Bernat Aliño

Nacido en 1926, Carrasquer realizó su primera falla como aficionado en 1945, aunque el primer monumento para una comisión lo realizó en 1950 para la falla de Bernat Aliño de Sueca, una comisión con la que se mantuvo vinculado durante más de cuatro décadas. Plantó fallas en casi todas las comisiones de Sueca (Plaza Cervantes, Avenida España, El Portal, Xúquer, Sucro, Mercat, Reis Catòlics, Verge de Sales, Sol i Tarongers del Mareny, Mariano Serrano Biguer, 18 de Juliol...), con la característica añadida de ser el autor de la falla fundacional de cada una de las comisiones.

València también vio pasar su arte: 25 fallas a lo largo de casi 30 años «oficiales», aunque el doble «reales». Se estrenó en 1953 en la demarcación de Danzas-En Colom y tuvo su particular espacio natural en Félix Pizcueta-Cirilo Amorós, donde llegó a conseguir un primer premio en la categoría de plata en el año 1967 y dos segundos premios en 1958 y 1959. También tuvo una incursión en la Sección Especial de la mano de Matías Perelló-Luis Santángel, con la que tuvo un accésit, equivalente a un cuarto premio, en 1959. A partir de los años ochenta iniciaría una larga trayectoria de 30 años en Pere María Orts. Era una de sus características: plantar durante años y décadas en las mismas demarcaciones.

Nació a tiempo

En aquel 2016, junto a su última falla, Carrasquer decía en Levante-EMV que no podía hacer otra cosa que fallas porque nació un 17 de marzo con seis meses de gestación «para no perderme el ambiente fallero». En el presente deja un gran legado: Pascual «Paski» Roda, su particular ahijado, hecho artista en su taller.

El paso del tiempo priva a las Fallas de la vida, que no de la obra, el recuerdo y el testimonio, de una generación de artistas. Juan Huerta, Vicente Luna, Juan Roig Arnal, José Azpeitia... y ahora Pascual Carrasquer, «Pasqualet».