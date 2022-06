El PSPV convoca la asamblea atrasada en l’Alcúdia para evitar 2 candidatos

El PSPV de l’Alcúdia celebrará finalmente el jueves la asamblea que elegirá a la nueva dirección local. Esta convocatoria a las bases se ha demorado más allá del calendario establecido por el partido en busca de un acuerdo que evitara una confrontación entre dos candidatos y, a juzgar por los diferentes testimonios recabados ayer y de las negociaciones habidas entre las dos sensibilidades que conviven en el colectivo, hasta esta tarde no se sabrá si el objetivo se ha conseguido. A las 20 horas se cierra el plazo para la presentación de candidaturas.

El actual secretario general de la agrupación, Plàcid Boix, confirmó ayer a Levante-EMV que optará a la reelección. Persona de confianza de uno de los históricos del PSPV de l’Alcúdia, el exalcalde Paco Signes, se limitó a comentar que cuatro años de mandato con la pandemia del coronavirus de por medio se han quedado cortos y defender que la actual ejecutiva ha realizado un buen trabajo al que pretende dar continuidad. Boix dijo desconocer si finalmente tendrá que medirse en las urnas con otro aspirante a la secretaría general.

El otro nombre que desde hace algunas semanas había sonado con fuerza es el de Francesc Andreu Martínez Gallego, que ya ejerció como secretario general en una etapa anterior, y al que diversas fuentes sitúan en la órbita del actual alcalde, Andreu Salom. Martínez Gallego, no obstante, aseguró ayer que casi con total seguridad no concurrirá a este proceso electoral y atribuyó a una conversación informal antes de saber que el actual secretario general concurriría a la relección que se le señale como candidato alternativo. «Se han dicho muchas cosas y pocas con una base real, no he tomado la decisión y en estos momentos -ayer- no me lo planteo», dijo.

Las agrupaciones de Alzira y l’Alcúdia son las únicas de la Ribera Alta que todavía no han celebrado el proceso de renovación. En el primer caso, la impugnación por un defecto de forma en la convocatoria obligó a aplazar la asamblea prevista para el 9 de abril con el enfrentamiento entre los dos sectores como trasfondo. Dos eran los candidatos que se habían postulado, Adrián Sarria, avalado por la actual secretaria general, Isabel Aguilar, mientras que el sector crítico se había alineado con la concejal Gemma Alós. Los esfuerzos del partido por reconducir este enfrentamiento lograron rebajar la tensión, pero no que se consensuara una lista única y la asamblea tampoco se pudo celebrar en la primera quincena de mayo ni tampoco antes del Comité Nacional del PSPV señalado para el pasado 28 de mayo. La convocatoria de esta asamblea está en manos de la ejecutiva nacional.

Menos ruido había generado el aplazamiento de la asamblea de la agrupación de l’Alcúdia, con posturas menos enconadas, aunque con un mismo objetivo: evitar el desgaste de tener que elegir entre dos aspirantes.