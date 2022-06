Sumacàrcer da otro paso para la lucha biológica contra el ‘cotonet’

El Ayuntamiento de Sumacàrcer ha decidido implicarse en la lucha biológica contra la plaga del «cotonet», todavía incipiente en el término municipal, y ha recurrido a una empresa especializada que soltará cerca de 20.000 ejemplares de un depredador natural para tratar de frenar su expansión. El Consell Agrari ha convocado a todos los agricultores a una charla informativa el próximo lunes (19,30 horas) para anunciar la suelta de «Cryptolaemus» por todo el término municipal y evitar que la aplicación de tratamientos individuales en algunas parcelas pueda reducir la eficacia de la lucha biológica, según explicó ayer el alcalde, David Pons. El Ayuntamiento de Antella, cuyo término linda con el de Sumacàrcer, ha mostrado su disposición a sumarse a esta iniciativa que busca proteger los cítricos del «cotonet» si bien antes de contratar este tratamiento pretende escuchar a los propios agricultores en una asamblea que tiene previsto celebrar el lunes 27.

«En el término de Sumacàrcer ya se ha detectado ‘cotonet’, pero la plaga es todavía incipiente y lo que queremos es intentar evitar su expansión y que se llegue a una situación incontrolable», señaló David Pons, mientras indicaba que la suelta de este depredador supone un tratamiento «preventivo» al objetivo de que «el ‘cotonet’ que hay desaparezca».

El ayuntamiento ha previsto la contratación de una empresa especializada que se encarga de la cría y suelta del «Cryptolaemus», que realizará la aplicación previsiblemente antes de que finalice el mes de junio ya que, según comentó el alcalde, «nos han dicho que es un buen momento». Pondrá especial hincapié en aquellas partidas en las que mayor presencia de «cotonet» se ha detectado.

Este tratamiento biológico tendrá un coste aproximado de 5.000 euros, indicó Davis Pons, que destacó la voluntad del ayuntamiento de «echar una mano» a los agricultores en la medida que sus posibilidades ante la difícil situación que atraviesa el sector. «Está claro que, a título particular, cualquier agricultor podría hacerlo, pero hermos querido ayudar y que esta aplicación sea lo más efectiva posible», apuntó el munícipe, que admitió que si bien hay otros ayuntamientos que han decidido costear la suelta de este depredador natural del «cotonet», entre los que citó el de Xeraco, señaló que no es habitual. En el caso de la Ribera no tiene conocimiento de que otros ayuntamientos hayan optado por esta medida más allá de la experiencia de Alzira, donde el consistorio y la cooperativa agrícola gestionan un insectario municipal en el que se producen «Crytolaemus» que después se reparten de forma gratuita entre los agricultores para que los distribuyan por sus parcelas.

El ayuntamiento aprovechará la charla de la próxima semana pasa solicitar a los agricultores que eviten determinados tratamientos tras la suelta de este depredador natural para evitar que se vea afectado por otros productos. «Queremos que los agricultores sean partícipes, creemos que pequeñas iniciativas como esta son importantes para que la calidad de nuestros productos no se vea afectada por una plaga», comentó Pons, que señaló como otro aspecto relevante que el Ayuntamiento de Antella también esté dispuesto a recurrir también a la lucha biológica para frenar esta plaga cuya acción deforma las naranjas o provoca una reducción de tamaño.

La alcaldesa en funciones de Antella, Eugenia García, confirmó la voluntad del ayuntamiento de realizar una suelta de «Cryptolaemus» en el término municipal ya que, según dijo, «si resulta positivo para los agricultores de Sumacàrcer imagino que también lo será para los de Antella», aunque antes de tomar cualquier decisión quiere escuchar la opinión de los interesados. Eugenia García y el concejal de Agricultura, Salvador Chapí, asistirán la próxima semana a la asamblea informativa de Sumacàrcer, antes de la reunión que mantendrán con los agricultores de su localidad.