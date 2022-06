Cullera lleva hasta Roma el proyecto europeo de rugby inclusivo

Cullera participa estos días en Roma en el segundo encuentro del proyecto europeo ‘Varied’ para el fomento del rugby inclusivo. Entre ayer y hoy se llevan a cabo diversas reuniones de trabajo en el ayuntamiento de la capital italiana, donde cada uno de los socios del proyecto ha expuesto las acciones desarrolladas hasta la fecha así como las líneas de actuación hacia el futuro para el fomento del rugby inclusivo.

En este segundo encuentro participan, junto a Cullera, la Universitat de València, Trust Rugby International Spain, GIPACOR (Francia), Rugby Union Donau Wien (Austria), CUS Roma Tor Vergata (Italy) y el European Centre for Innovation, Education, Science and Culture (Bulgaria). El objetivo que se persigue no es otro que lograr que el rugby inclusivo se conozca y se practique en toda Europa.

El proyecto ‘Varied’, financiado con 200.000 euros procedentes de fondos europeos, es un programa en el que participan cinco países (España, Italia, Austria, Bulgaria y Francia) coordinados por el Ayuntamiento de Cullera. El programa tiene como objetivo transmitir los conocimientos de Cullera en materia de rugby inclusivo aplicados a la captación y formación del voluntariado.