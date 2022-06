El Alzira FS ya ha renovado a más de la mitad del plantel que luchó por ascender

Braulio Correal ya tiene asegurada buena parte de su plantilla de cara a la próxima semana. Como ya adelantó a Levante-EMV, el Family Cash Alzira FS quiere que su proyecto crezca, aunque no mediante una política de fichajes de despilfarro, sino a través del crecimiento personal y deportivo de los jugadores que han logrado llevar al club hasta la promoción de ascenso a Primera, su cima más alta hasta la fecha. El bloque, por tanto, será el mismo, como demuestran las numerosas renovaciones. A las ya conocidas de ‘Gabri’ y Gonzalo Castejón, además de la continuidad por contrato de Pedro García, se suman en estos días las de Nacho Parreño, Jaime Peiró, Nacho Serra, ‘Rubi’ y Javi Sena.

De ese modo, el técnico alzireño tiene cubiertas todas las posiciones, aunque el plantel deberá crecer para garantizar calidad y cantidad en las rotaciones. Por el momento, donde rebosa más talento es en la parcela defensiva. Contar otro año más con dos cierres del nivel de ‘Rubi’ y Sena es un lujo con el que más de un equipo soñaría. Fichados ambos en 2021, han aportado seguridad atrás, salida de balón e, incluso, goles. El dato es curioso: el alicantino llegó para reforzar la zaga pero ha acabado la temporada como el segundo máximo anotador del equipo, con 17 dianas, tan solo superado por Rafa Ara. El cañón que tiene por pierna derecha es el culpable. Su pareja en la rotación, Sena, ha aportado, además, experiencia en la élite, ya que antes de su fichaje por el Alzira FS estuvo seis años en Primera con el Levante y un séptimo en Ribera Navarra, donde coincidió con Pedro García.

Si a Sena y ‘Rubi’ se le añade la continuidad de Serra, pocas dudas caben de que Correal tendrá en la solidez defensiva una de las claves de su proyecto. El exportero de Levante UD y Bisontes iniciará la que será su tercera temporada en el Family. Las dos que ha disputado hasta la fecha le han servido para confirmarse como uno de los mejores guardametas de la Segunda División. Ofrecerá sus habituales recitales de paradas cada dos semanas en el Palau y, en las alternas, en el resto de España. El conjunto alzireño se asegura, por tanto, una pieza importantísima que contribuye, desde su gran rendimiento bajo palos, a sumar puntos.

También afronta su tercera campaña en el club Peiró. El ala diestro de Rubielos de Mora ha crecido y madurado con cada año en Alzira. Una lesión, que le tuvo en el dique seco durante dos meses, frustró su progresión cuando se encontraba en un momento de forma extraordinario. Recuperó progresivamente el nivel y ha rendido bien tanto en la parcela ofensiva, en la que ha aportado diez goles, como en la defensiva, donde ha exhibido unas condiciones físicas excelsas en los repliegues defensivos. Por su parte, será el segundo año en el club para el joven Parreño. Menos habitual en las rotaciones, pues es una apuesta de futuro, ha aportado sobre el parqué cada vez que Correal lo ha necesitado. Ya sea en la posición de ala como en la de pívot, ha sacado de apuros al técnico cuando las lesiones o las ausencias laborales atenazaban la plantilla. Y puede presumir de haber contribuido, con un gol, a lograr una de las victorias más improbables de la temporada: el 2-1 ante Peñíscola.

Cristian y José Carlos se despiden del Palau d’Esports

La lista de renovaciones en el Alzira FS es extensa, pero entre todos los nombres no figurarán el de Cristian Cárdenas ni el del capitán, José Carlos Íñigo. El pívot ilicitano no defenderá los colores del Family la próxima temporada. Se trata de la primera baja que ha confirmado el club. Las lesiones no le han permitido desplegar todo su potencial. En dos años ha disputado algo menos de cuarenta partidos y ha anotado once goles. Los problemas físicos también se encuentran detrás de la marcha de José Carlos, que se retirará definitivamente como jugador. El club despedirá al alzireño con un emotivo acto el próximo sábado, a las 11 en el Palau. Más de trescientos partidos disputados avalan la trayectoria del que es, desde ya, una leyenda viva del Alzira FS.