El PSPV de l’Alcúdia abre hoy las urnas para resolver la tensión interna

La tensión soterrada que vive el PSPV de l’Alcúdia con un ambiente enrarecido en las relaciones entre la ejecutiva local y el grupo municipal que lidera el alcalde, Andreu Salom, se trasladará finalmente a la asamblea que la agrupación celebra esta tarde para elegir a la nueva dirección local. El exconcejal y exsecretario general Francesc Andreu Martínez Gallego formalizó el martes su candidatura y disputará la secretaría general al actual titular, Plàcid Boix, que había anunciado su intención de optar a la reelección. La asamblea se celebra fuera del calendario ordinario tras los aplazamientos en busca de un consenso que evitara una confrontación en uno de los principales bastiones del socialismo valenciano, que finalmente no se ha logrado.

La figura de uno de los históricos del PSPV de l’Alcúdia, el excalde Francesc Signes, asoma tras la candidatura de Boix, aunque no forma parte de la misma, mientras que diversas fuentes vinculan a Martínez Gallego con el sector del alcalde en referencia a los dos bloques de esta guerra fría. Él lo niega. «No soy un hombre del alcalde, he sido concejal con tres alcaldes, Paco Signes, Robert Martínez y Andreu Salom. Soy un hombre de partido que conoce las dos facetas, un verso suelto que quiere introducir un poco de cordura», señaló ayer. Sí forma parte de su equipo el número dos en el gobierno municipal, Rubén Grau.

Francesc Martínez considera «absolutamente inexplicable» que lo que debería ser un «momento dulce» para el PSPV de l’Alcúdia tras haber recuperado la mayoría absoluta, contar con un proyecto para el municipio y un alcalde que está reconocido por la sociedad local haya dado paso en la agrupación a un estado de ánimo «que se aleja mucho de la euforia».

Según señaló, algunos militantes le habían expresado su preocupación porque en los últimos cuatro años el partido apenas ha tenido vida interna, no ha habido una actividad de incardinación con la sociedad local y, sobre todo, «no muy buena sintonía con el trabajo político en el ayuntamiento», y le convencieron para que optara a la secretaría general. Considera que no tiene demasiadas opciones, pero asegura que al menos tendrá la oportunidad de que asamblea le escuche.

«No me presento contra nadie, son mis compañeros y les tengo un afecto personal y consideración política, pero tengo una propuesta distinta», indicó. Esta consiste en pensar a lago plazo y no sólo en el próximo horizonte electoral. «La media de edad de la agrupación es de 65 años, yo he cogido a gente joven para mi candidatura, la mayoría acaban de dejar las Juventudes o están todavía en el colectivo para que se proyecten porque el futuro no son las elecciones del 2023, sino las que vendrán después, sin ninguna aspiración personal», señaló.

Matínez Gallego pretende reconstruir las relaciones entre la parte orgánica y la institucional. «Quiero aportar estabilidad, coser lo que se haya descosido entre ejecutiva y ayuntamiento» ya que asume que las relaciones «no son las mejores posibles» y considera que esta la actual situación se puede corregir a través de una comunicación permanente entre el secretario general, «sea quien sea» y el alcalde y los concejales.

«Éramos activistas y el colectivo debe volver a ser un foco de acción»

Las propuestas de Martínez Gallego revelan que desde su punto de vista la agrupación ha perdido el protagonismo y la capacidad de iniciativa que ha mostado en otros momentos y no duda en señalar que pretende convertir el PSPV de l’Alcúdia «en un foco de actividad». Recuerda que en su etapa como secretario general no solo convocaba la asamblea cada tres meses, sino que se promovían conferencias, presentaciones de libros y diferentes actos relacionados con asuntos de interés para los vecinos o «para abrir debates de lo que entendíamos debía interesar». «Éramos activistas», señala. Por otra parte, recuerda que se activó el boletín «Endavant» que no ha aparecido en estos cuatro años». «Hay que explicarse ante la opinión pública, la agurpación no puede ser un escondite a algo subterráneo».