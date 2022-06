Los socialistas de Sollana emplazan al alcalde a desentrañar sus «mentiras»

El cruce de acusaciones entre el PSPV de Sollana y el gobierno local, dirigido por el PP, no tiene fin. Los socialistas han arremetido nuevamente contra el alcalde, Vicent Codoñer, y le animaron a demostrar la verdad de sus últimas declaraciones, en las que acusaba de «mentirosos» a los integrantes de la formación progresista.

«La persona que dice que somos mentirosos debe demostrarlo con toda claridad, porque si no le puede costar toda la credibilidad que su cargo de alcalde representa. En estos temas, y en casi todos, debe actuar desde el rigor y la responsabilidad. No se puede acusar a ningún partido político ni a ninguna persona de decir mentiras, simplemente porque ese día no te has levantado con el pie derecho», manifestaron a este periódico fuentes del PSPV.

La disputa viene a raiz de las críticas a la gestión municipal realizadas por los socialistas, en las que se afea que el consistorio no haber solicitado una línea de subvenciones autonómicas destinadas a promover el empleo entre los jóvenes menores de treinta años. De igual modo, el PSPV acusó al alcalde de querer «colocar a todos los jovenes parados en el futuro centro de ocio, lo que antes era un casal joven y ahora será una especie de centro cultural II».