La franquicia se separó hace un año de la clínica alzireña cerrada

La franquicia de «Clínicas DH», que se encontraba emplazada en la avenida Santos Patronos de Alzira, dejó de tener relación con las actividades de depilación y estética que ofrecía ese local hace aproximadamente un año. La persona a la que se le había concedido la franquicia notificó a «Clínicas DH» que quería desvincularse, pero nunca quitó la cartelería y seguía ofreciendo tratamientos bajo su nombre. Por esta razón, varias clientas y pacientes habrían sido estafadas, haciéndoles creer que contrataban los servicios con una empresa que ya no estaba operativa en el establecimiento alcireño.

En agosto de 2011, una sede de «Clínicas DH» abrió sus puertas en la ciudad gracias al franquiciado Isaac Lozano. Durante un largo periodo de tiempo, Lozano acumuló deudas y no se tienen noticias de él, hasta que en 2021 «Clínicas DH» recibió un burofax de la abogada de Lozano notificándole que no quería seguir ejerciendo bajo el paraguas de la franquicia y que les devolvería la cartelería de la fachada o la arrojaría a un vertedero, algo que hasta ayer no había sucedido.

El silencio por parte de Lozano se volvió a hacer patente cuando «Clínicas DH» se puso en contacto con él en varias ocasiones, por lo que la empresa se desvinculó, ya que no hubo respuesta por parte del franquiciado en el momento de renovar el contrato. Mediante una antigua clienta de la franquicia que se encontraba en Alzira, «Clínicas DH» pudo conocer que el mismo establecimiento estaba operando con otro nombre, «Adonai Clinic». En este momento DH interpretó que definitivamente Lozano había roto la relación con «Clínicas DH» aunque siguiera en el campo de la estética con otro nombre y otra marca. Sin embargo, el antiguo propietario se apartó y tomó las riendas de la clínica Laura Rodríguez, su mujer. «Ella siempre se presentó como una empleada que no tenía responsabilidad alguna», afirma Davinia Mengual, una de las afectadas.

A partir de ese momento, «Adonai Clinic» funcionó, pero sin quitar la cartelería de «Clínicas DH», concretamente la marca «Depilhair». En el presente mes de junio,«Clínicas DH» ha recibido varias llamadas de clientas que le reprochaban que la clínica enclavada en Alzira estaba cerrada y medio desmantelada, por lo que no podían acabar sus tratamientos. Pese a que «Clínicas DH» ya no tenía relación con este establecimiento, las clientas mostraron los albaranes en los que se observaba que Rodríguez seguía trabajando bajo el nombre de «Clínicas DH» a la hora de llevar a cabo cualquier intervención.