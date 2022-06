Alumnos del instituto de la Pobla soportan 30 grados en las aulas

Los estudiantes y docentes del instituto Pere d’Esplugues de la Pobla Llarga sufren elevadas temperaturas dentro de las aulas, algo que afecta al aprendizaje de los alumnos y a la actividad educativa de los profesores. La estructura del edificio y la utilización de persianas metálicas que todavía concentran más el calor provoca que se acumulen más de 30 grados en las aulas sin la posibilidad de utilizar ningún dispositivo de climatización que mitigue este exceso térmico.

«Durante los meses de calor, dar y recibir clases es un completo infierno», lamenta Vicent Bravo, profesor de música en el IES Pere D’Esplugues. Este docente se ha visto en la necesidad de presentar varias quejas ante el equipo directivo. Según Bravo, ha habido otros profesores que también han protestado, pero los que peor lo soportan son los estudiantes.

«Las ventanas son otro foco de discusión, porque están cubiertas de una persiana de baldas metálicas fijas, que se calientan muchísimo al sol y actúan como un horno», afirma Bravo. Todas estas cuestiones solo hacen que aumentar el malestar que se respira en las aulas. Hasta el instituto se han llegado a desplazar los servicios del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) para estudiar las condiciones a las que están expuestos los docentes. Pese a que los técnicos del SGRL les ha dado la razón en múltiples ocasiones, nunca se han llevado a cabo reformas o mejoras en el edificio.

Otro de los problemas a los que se ha enfrentado especialmente Bravo es la falta de instalaciones adecuadas para dar clase de música. «Cuando se hacen actividades musicales con el alumnado, es normal que haya ruido y moleste a los demás profesores, por lo que el aula debería estar insonorizada», explica. La clase no dispone de ningún sistema que mitigue el sonido, por lo que deben dejar la puerta abierta durante días enteros para soportar el calor. «El problema de la insonorización no solo afecta en verano, sino que en invierno, al cerrar la puerta, el sonido retumba y genera molestias tanto a las clases de ambos lados como a las de arriba y abajo».

Con el afán de reducir un poco de ruido, Bravo no dudó en contactar con el arquitecto del edificio y le dirigió unas palabras con tono irónico sobre el proyecto del edificio y el aprovechamiento de los materiales para crear espacios en los que no se acumule el frío en invierno y el calor en verano. «Nunca me respondió al correo electrónico, pero yo necesitaba decírselo para que no volviera a diseñar más edificios como este», añade en tono jocoso.

El edificio, que cuenta aproximadamente con veinte años de antigüedad, no proporciona el confort que se prometió al construirlo. Aparte del calor y el frío extremo que genera, las goteras en épocas de lluvias no han sido una novedad en este centro educativo. Durante la pasada época de lluvias, que tuvo una duración anormalmente extensa, muchos alumnos tuvieron que tapar las goteras con celo o cinta aislante y en los casos más extremos, trasladarse de clase porque la situación era insostenible.

«No somos el único instituto que sufre esta problemática, hay un montón que se encuentran como el nuestro o incluso peor, llegando a contabilizar desmayos y lipotimias por el calor que se acumula en las aulas», amite Bravo. No es la primera vez que habla con compañeros de profesión que le cuentan historias muy parecidas a la suya, pero con el mismo final: ningún cambio perceptible pese a las protestas..

Una de las pocas soluciones que ve Bravo para que esto cambie, es que «los afectados nos unamos y reclamemos nuestros derechos, porque queremos tener unas aulas dignas»