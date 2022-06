Los críticos con Salom se imponen en la pugna del PSPV de l’Alcúdia

Plàcid Boix seguirá al frente de la agrupación socialista de l’Alcúdia tras imponerse al otro candidato a la secretaría general, Francesc Andreu Martínez Gallego, con el 63 % de los votos (50 a 28 y uno nulo) en la asamblea celebrada el jueves, que resultó tranquila pero que ha destapado las tensiones que vive la agrupación, con un distanciamiento evidente entre la ejecutiva local y una parte del grupo municipal en la que se encuentra el alcalde del municipio, Andreu Salom.

Boix negó ayer cualquier crisis interna y definió estas tensiones que han demorado la asamblea en busca de un consenso que no se ha conseguido -la presentación de dos candidatos es la prueba más clara- como una «pequeña falta de comunicación» tanto por parte del grupo municipal hacia al partido como en sentido inverso, indicó, cuyo origen situó antes de la pandemia.

«Parálisis no hay, ha habido una falta de comunicación que no sé por qué se ha producido, puede que por la propia pandemia, pero tampoco era tan alarmante y se puede recuperar», señaló Plàcid Boix, mientras mostraba toda la disposición por parte de la ejecutiva a reconducir esta relación.

«No queremos cargarnos al alcalde, no se ha cuestionado su figura en ningún momento», señaló «motu proprio» el secretario general, en alusión a un asunto que planea sobre esta disputa: la continuidad o no de Andreu Salom al frente de las lista municipal en las elecciones de 2023. De hecho, algunas fuentes consultadas no dudan en señalar que la nueva ejecutiva, alineada con uno de los históricos del PSPV de l’Alcúdia como es el exalcalde Francesc Signes, es crítica con el alcalde y apuesta por buscar un relevo, hasta el punto que ya se habrían barajado nombres como el de la segunda teniente de alcalde, Àngels Boix.

El secretario general señaló en declaraciones a Levante-EMV que ni él ni la ejecutiva tendrían problemas en apoyar a Salom como cartel electoral, pero también advirtió de que la continuidad del alcalde es algo que a estas alturas no se puede garantizar. «Yo creo que puede ser él, pero no es el momento de tomar esa decisión y él tampoco ha comunicado que quiera continuar», indicó.

Andreu Salom se sentó en la asamblea junto a Francesc Martínez Gallego, que siempre ha negado ser el candidato del alcalde -asegura que su única pretensión era coser lo que se había descosido, trabajar por el futuro de la agrupación con la incorporación de gente joven y convertir el colectivo en un foco de actividad- y, a juzgar por su expresión, no estaba excesivamente cómodo. Ha preferido guardar silencio en medio de esta tormenta.

Plàcid Boix defendió ayer que el día después de la asamblea era de recuperación de la normalidad. «Esta situación se enmarca en la democracia de partido, no hay dos bandos, ayer acabamos bien, no hay ninguna discusión y ahora tenemos que ser una piña porque tenemos las elecciones el año que viene», señaló. El secretario general insistió en que había optado a la reelección porque consideraba que su primer mandato, con la pandemia de por medio, se había quedado corto y que su gestión había sido buena. «Si lo hubiera hecho mal no me hubiera tirado nadie, me hubiera ido yo», dijo. Defendió que su ejecutiva combina gente con experiencia con gente joven.