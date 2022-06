El Alzira FS despide con honores al capitán de su etapa más exitosa

José Carlos Íñigo colgó ayer las botas. El capitán del Family Cash Alzira FS se despidió del club en el que creció, que le dio la primera oportunidad como jugador y, mucho más importante, de su ciudad. Ese sentimiento de pertenencia es el que le permitió agrandar su figura y ganarse el corazón de la afición como un capitán próximo y afable. Nunca fue un jugador más. Fue el jugador de la casa. Sin embargo, un año marcado por las lesiones le impiden afrontar una nueva temporada a las órdenes de Braulio Correal. Se marcha, eso sí, con todos los honores. En el último tramo de su carrera, ha contribuido en los dos ascensos del equipo hasta alcanzar la Segunda División. Ha rozado, incluso, con la yema de los dedos la máxima categoría. Es una leyenda que permanecerá en el recuerdo colectivo para siempre.

Del Alzira FS prácticamente desde la cuna, José Carlos quemó etapas en la cantera del club. En septiembre de 2004 debutó con el primer equipo, entonces a las órdenes de Toni Oliver. Era el primer partido de la temporada en la Liga Nacional y el conjunto ribereño visitaba al Vijusa Mislata. Todavía era juvenil de primer año, pero ya disputó sus primeros minutos en un conjunto en el que militaban jugadores como Paco Català o ‘Kiko’ Llorens. También el que hasta a día de ayer era su entrenador, Braulio Correal. Poco a poco, adquirió un papel más relevante en el equipo de su ciudad y llamó la atención de otros clubes de mayor nivel. En 2011 se marchó al Levante UD, con el que conquistó una liga en Segunda B. Luego fichó por el Playas de Castellón, en Segunda División. Tras un periplo por el extranjero, en la ciudad inglesa de Birmingham, regresó a tierras valencianas para jugar dos campañas en L’Olleria, logrando en la primera el ascenso a Segunda B. Camino ya de la treintena, regresó al Alzira FS, donde ha disputado las últimas cinco temporadas y ha logrado dos títulos ligueros y sus respectivos ascensos hasta asentar al club que le vio nacer, deportivamente hablando, en Segunda División.

«Al equipo le irá bien»

Se marcha, eso sí, antes de lo que desearía. «La despedida se ha adelantado dos o tres años. Con energía e ilusión hubiese podido continuar mi trayectoria como jugador, pero, lamentablemente, es imposible», reconoció a Levante-EMV, y añadió: «Sería totalmente injusto con el club, porque implicaría tener a alguien en plantilla que no está en un nivel óptimo durante gran parte de la temporada. No hay ninguna persona que deba estar por encima del colectivo. Es el momento adecuado para dar un paso atrás y que los nuevas generaciones continúen este proyecto tan ambicioso». Con todo, aseguró que es una situación de las que dejan huella: «No me esperaba retirarme de este modo y es una espinita que se me quedará dentro durante mucho tiempo».

El ya exjugador del Alzira FS, sin embargo, se mostró seguro en su decisión. «Hago lo correcto, mi cuerpo necesita descansar y yo, nuevos objetivos. Pero es un momento agrio, porque se acaba una de las etapas más importantes de mi vida. Puedo lamentarme por cómo acaba o estar agradecido por lo que me ha dado el fútbol sala en más de veinte años. Me quedo con lo segundo, con las experiencias y amigos que me ha dado este deporte», manifestó el alzireño.

En un día plagado de emociones, José Carlos no ocultó que si tuviera que escoger un momento de una trayectoria de más de 300 partidos, sería esta última etapa: «Vivir dos ascensos con mi club, clasificarnos por primera vez en la historia para el play off de ascenso… Han sido años muy complicados, pero muy bonitos. El día en que vi el Palau casi repleto cuando recibimos al Antequera fue un momento mágico que no olvidaré nunca».

Como tampoco escondió que los hitos alcanzados por el club han sorprendido a propios y extraños. «Cuando volví, que regresaron también Paco y Braulio, Vicent, el presiente, nos explicó el proyecto y era muy ilusionante, pero jamás pensamos que en cinco años llegaríamos hasta aquí. Es el fruto del trabajo de muchísimas personas haciendo pequeñas cosas muy bien», aseguró. Sobre el futuro sin el José Carlos jugador, lo tenía claro: «Al equipo le irá bien. Se ha hecho un trabajo muy completo, se ha asimilado la metodología de trabajo de Braulio y el cuerpo técnico y el club va a seguir creciendo».

El club le confía la dirección de su equipo filial

El Family Cash Alzira FS confiará en su capitán para dirigir el equipo filial. El deseo que comparten club e Íñigo es el de llevar a jugadores locales a la élite y, para ello, ansían poder contar con unas instalaciones deportivas a la altura del reto. «Hemos tenido conversaciones, el club sabía de mis ilusiones, de dónde me podía sentir útil y desde el minuto uno me puse a su disposición para ayudar a seguir construyendo este proyecto. Tengo un objetivo muy claro: Formar a los jóvenes para que en el futuro puedan haber más José Carlos jugando en el club de su pueblo», manifestó José Carlos Íñigo.