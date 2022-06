El «arquitecto» de los Servicios Sociales

Cuando Joan Rovira llegó a trabajar a Alzira por primera vez como psicólogo, la ciudad se recuperaba de la mayor catástrofe de su historia, las inundaciones de 1982, y no existía una concejalía específica de Servicios Sociales con un presupuesto asignado. El 30 de junio cerrará su trayectoria profesional tras 39 años de dedicación. Primero contribuyó a crear de la nada un departamento que dotara de contenido social a las políticas municipales y, con el tiempo, ha acabado diseñando su estructura como responsable durante 28 años. Joan Rovira se jubila con un reconocimiento general al trabajo realizado cuando la sociedad se recupera de otro fenómeno extraordinario que, según reconoce, ha supuesto uno de las épocas más difíciles: «La pandemia ha demostrado que muchos colectivos son más vulnerables de lo que parecía», señala Rovira, mientras advierte de que la suma de la pandemia y los efectos que perduran de la anterior crisis económica tienen un impacto social: «La pobreza se extiende más y es más intensa».

La incertidumbre de no saber lo que iba a pasar con el confinamiento estaba en el origen de la angustia. «La pandemia fue para mí un impacto porque es como si se hubiera perdido el control del día a día. Nuestro trabajo se basa mucho en la presencia y, como servicio esencial, siempre tuvimos gente trabajando por turnos. Pero nos preocupaba el impacto en aquellas familias que sabíamos que tenían problemas y estaban solas en casa, familias con niños en riesgo, la violencia de género, las personas mayores que vivían solas... y no sabíamos cómo se iban a manifestar los problemas, cuál iba a ser la duración de ese impacto y si íbamos a estar a la altura para dar las respuestas que requería la gente», señala. La propuesta fue activar un plan de emergencia social «que suponía reestructurar toda la organización», que el gobierno local asumió.

Un plan de emergencia social fue precisamente el que trajo a Rovira a Alzira en 1983. Según recuerda, la Generalitat realizó una primera convocatoria para incorporar a profesionales de Servicios Sociales a los ayuntamientos y el de Alzira fue uno de los primeros en adherirse. La ciudad había sufrido en octubre de 1982 unas graves inundaciones y el gobierno valenciano activó la fórmula de la emergencia social, si bien Rovira no duda en señalar que el objetivo era « que el sistema de Servicios Sociales empezara a arraigar en el municipalismo».

«Estaba todo por hacer, incluso aún estaba en vigor la beneficiencia porque la sanidad no estaba universalizada», recuerda, mientras relata que «había que poner en marcha aquellas competencias que recogía el estatuto de autonomía en políticas sociales», lo que implicaba sacar a la calle disciplinas hasta entonces «desconocidas» como la psicología, la educación social o los trabajadores sociales.

La Generalitat asignó al plan de Alzira once personas y, finalizado el mismo, explica Rovira, «como no había nada, el gobierno local de entonces decidió que nos quedáramos tres, una educadora social, una trabajadora social y el psicólogo, las figuras de referencia». Fue el germen de un equipo multidisciplinar que hoy cuenta con más de 50 profesionales y que está previsto que se amplíe a 60 antes de acabar el año.

«Los ayuntamientos no tenían contenido social. Ni había presupuesto para becas de comedor, ni estaban les ‘escoletes’ infantiles ni ‘l’Escola d’Estiu’ y había además una demanda brutal de temas de vivienda», comenta, al tiempo que señala que son servicios que nadie hoy se atreve a cuestionar. De aquella época son las promociones de vivienda pública en la calle Sueca o la plaza de la Ribera.

Al principio, repasa, se atendía a los colectivos «más marginales que estaban identificados». Hoy las circunstancias han cambiado. «Las necesidades son más complejas, más difíciles de descifrar y catalogar. Antes a un tipo de necesidad se buscaba un recurso, un servicio o una prestación y ahora llegan personas con múltiples problemas y hay que gestionarlos, lo que hace más interesante la intervención social, porque si no acabas siendo un dispensador de recursos cuando lo que queremos es generar complicidad con la ciudadanía, porque es una forma de construir la ciudad, de cohesionarla y de hacer posible la convivencia».

La regulación de la dependencia ha contribuido a que las clases medias acudan a Servicios Sociales «y ha sido un elemento de normalización para que se perdieran las referencias marginales, residuales, reduccionistas que se tenían», comenta. El jefe del departamento destaca como como uno de los puntos fuertes de los Servicios Sociales de Alzira la «visibilidad institucional» lograda, que se ha traducido en la asignación de presupuesto hasta el punto que en la relación de gasto por habitante -129 € en 2021- ha logrado el reconocimiento a la excelencia en dos años consecutivos.

Joan Rovira señala que el trabajo en la intervención social «tiene un cierto componente de frustración» porque no se puede dar solución a todos los problemas y que, con los años, ha constatado la necesidad de dedicar «mucho tiempo a gestionar la vida del equipo, tratar de generar expectativas de futuro, complicidades colaborativas con reuniones que regulen esa base motivacional que va más allá del día a día».

El psicólogo municipal advierte de que la pandemia también ha puesto en evidencia el impacto del envejecimiento en la sociedad. «El Ayuntamiento de Alzira ha realizado un esfuerzo encomiable para generar recursos para el bienestar de los mayores, pero así y todo, el impacto del envejecimiento es tal que tenemos que repensar las políticas públicas». Se trata de uno de los retos más inmediatos que señala el que, en la práctica, ha sido el arquitecto del actual equipo de Servicios Sociales.

La sombra de l’Alquerieta asoma al hablar de políticas sociales y el jefe del departamento de Servicios Sociales no duda en señalar que la intervención que se hizo a finales de los noventa «es una de las actuaciones que más convicciones me ha dado como profesional de la capacidad que tenemos desde Servicios Sociales para hacer cosas transformadoras». Rovira se refiere al plan que impulsó el ayuntamiento para erradicar el chabolismo, con la adquisición y derribo de varias decenas de inmuebles, que obligó también a realojar a sus ocupantes. El proyecto planteaba una segunda fase de construcción de nuevas viviendas por parte del IVVSA, que no se llegó a materializar, pero también la construcción del Centro de Participación Ciudadana (CPC). «Si no fuera porque allí está el CPC la realidad social, la conflictividad y los problemas de l’Alquerieta serían otros. Hay un gran dispositivo de efectivos haciendo actividades todos los días que representan un gran colchón de protección social para l’Alquerieta y un importante segmento de la población que allí vive».

Sobre la situación que, pese a todo, vive l’Alquerieta, Joan Rovira dice que nunca ha entendido por qué solo Servicios Sociales cuenta con presencia diaria en el barrio. «El abordaje de un barrio de las características de l’Alquerieta debe realizar desde una concepción global, más transversal y con impicación de muchos estamentos (..). Hemos estado un poco solos», admite.

