«La corrupción cuesta 40.000 millones al año y se mantendrá si no hay soluciones estructurales»

El magistrado cullerense Joaquín Bosch, además de juez y decano del juzgado de Moncada, es colaborador habitual en diferentes publicaciones jurídicas y medios de comunicación. Desde 2012 a 2016 fue portavoz nacional de Jueces para la Democracia. Junto a Ignacio Escolar publicó «El secuestro de la Justicia». Además de investigador y docente para la formación de magistrados, ha llevado a cabo diversos estudios sobre aspectos procesales, inmigración y refugio o la problemática de los matrimonios en el ámbito del registro civil.

En primer libro en solitario, «La patria en la cartera», aborda de forma clara y directa el tema de la corrupción en España.

¿Qué anima a un magistrado a publicar un libro sobre la corrupción?

Hay poca información sobre el enorme daño que provocan las prácticas corruptas. Además del grave deterioro institucional, la corrupción nos cuesta al año más de 40.000 millones de euros. Los economistas nos dicen que, si a la muerte de Franco hubiéramos cortado con el pésimo lastre de la corrupción que nos legó la dictadura, hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea y cercana a la de Finlandia. Nuestro sistema democrático asumió la corrupción del régimen anterior como un mal aprovechable. Y, al no adoptarse medidas estructurales en favor de la limpieza de las instituciones, así hemos seguido hasta hoy. Resulta necesario aportar datos, proponer soluciones y sacudir conciencias. Eso es lo que me he propuesto con el libro.

¿Hay hartazgo en la sociedad de la clase política?

Históricamente, en nuestro país se ha minimizado o justificado la corrupción. No ha existido suficiente rechazo. Sin embargo, en los últimos años la ola de indignación ha estado vinculada al malestar económico y a una visión bastante más crítica hacia las prácticas corruptas. Ya no es tan habitual incluir imputados por delitos de corrupción en las candidaturas, porque se sabe que eso puede pasar factura electoral. De hecho, «La patria en la cartera» lleva ya cinco ediciones en poco más de tres meses. Y estoy presentando el libro en actos por toda España con amplia asistencia en todos los lugares. Todo ello es una muestra de esa mayor sensibilidad ciudadana.

¿Cómo se combate la corrupción desde el punto de vista jurídico?

Sería muy importante mejorar la prevención, persecución y castigo de estos delitos. El Tribunal de Cuentas Europeo detectó con sorpresa que, en igualdad de condiciones orográficas, el metro cuadrado de autovía en España costaba el doble que en Alemania. Ahí hay una regla general: a precio de mercado no puede existir corrupción. Se necesita un sobrecoste para que pueda repartirse la mordida entre el político corrupto y el empresario indecente. Cuando el coste de las obras públicas o suministros es muy superior al precio de mercado, hay que analizar si puede existir corrupción. Nuestra legislación debe garantizar la libre competencia entre las empresas, sin manipulaciones fraudulentas, para que efectivamente los contratos públicos se adjudiquen a las mejores ofertas económicas.

En una democracia plena ¿se puede seguir sin renovar organismos fundamentales como el Consejo del Poder Judicial?

No puede mantenerse esa situación de bloqueo. De hecho, los indicadores internacionales han empezado a calificar a España como «democracia defectuosa» por esta situación. Es como si un gobierno después de una legislatura decide mantenerse en el poder y no convocar elecciones. Esas cosas no ocurren en las democracias avanzadas. Es un ejemplo muy claro de batalla política por el control de la cúpula judicial. Y el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) nos reprocha constantemente estas situaciones y nos dice que esas injerencias partidistas en la justicia son una rémora en la lucha contra la corrupción.

¿Qué papel juega España en el universo de la corrupción?

España tiene una singularidad importante: la corrupción se centra principalmente en el ámbito político. En los países en los que existe corrupción sistémica, como sucede en Centroamérica, las prácticas fraudulentas afectan a los políticos, pero también a funcionarios, jueces, policías y militares. Aquí ha salpicado de manera especial a los políticos y con unos niveles de exteriorización judicial que no tienen equivalentes en la Europa democrática. De hecho, los porcentajes de corrupción política en España se aproximan a los de Honduras o Guatemala.

¿La financiación de los partidos políticos fue el germen de corrupción o es solo herencia de otros tiempos?

El tránsito del franquismo a la democracia tuvo continuidades y también discontinuidades. La corrupción en el régimen anterior fue enorme. Las prácticas corruptas enriquecieron a Franco, a muchos de sus familiares, de sus ministros, de sus generales o de sus gobernadores civiles. Esa amplitud de las prácticas indecentes durante cuarenta años dejó secuelas muy profundas en el sistema democrático. Al mismo tiempo, se produjeron discontinuidades, porque pasamos de un sistema de partido único a una democracia pluralista. Los nuevos partidos tuvieron que financiarse. Y los hechos probados de bastantes sentencias consideran acreditado que las principales fuerzas políticas incurrieron en las más diversas formas de financiación ilegal. Además de la corrupción que ha afectado a los partidos, también se produjeron numerosos casos de enriquecimiento delictivo individual, de políticos y empresarios, por no haberse reformado adecuadamente los mecanismos legales que permitían la corrupción en la dictadura.

¿La magistratura ha heredado parte de esa corrupción?

Afortunadamente, en España hemos tenido pocos casos de corrupción judicial. Y todos ellos han acabado en condenas que han expulsado a los jueces afectados.

¿Sufren presiones los magistrados que luchan contra la corrupción?

Todos los jueces que han investigado grandes casos de corrupción han tenido problemas. El juez instructor del caso Naseiro, Luis Manglano, padeció todo tipo de vetos profesionales por limitarse a hacer su trabajo. El magistrado que instruyó el caso Filesa, Marino Barbero, decidió abandonar su puesto en el Tribunal Supremo por las enormes presiones sufridas. Los ataques fueron durísimos también contra José Castro en el caso Urdangarín, contra Mercedes Alaya en el caso de los ERE o contra José Ricardo de Prada en el caso Gürtel. Estas situaciones nos muestran la debilidad de la separación de poderes cuando se persigue a las tramas corruptas. Y también la necesidad de que exista un consejo de la judicatura que defienda con firmeza la independencia judicial.

¿El Rey emérito es un caso que debería de tratarse de manera individualizada o forma parte de esa trama heredada del franquismo?

La configuración de la jefatura del estado se inserta en España en un sistema institucional con pocos controles independientes, porque fue diseñado así durante la Transición. En una democracia todos los organismos públicos deben actuar con transparencia, con rendición de cuentas y dando explicaciones. Lo deben hacer los alcaldes, los presidentes autonómicos y el presidente del gobierno. Y también el jefe del estado. Esa falta de controles explica que se haya llegado a la preocupante situación que afecta al rey emérito, sin que se haya conocido el origen o la explicación de bastantes ingresos multimillonarios. Estas insuficiencias institucionales se han complementado con la discutible figura de la inviolabilidad, la cual debería ser revisada. Carece de sentido que un cargo público pueda cometer delitos en su vida privada y que esto no tenga consecuencias penales. La percepción ciudadana de impunidad resulta comprensible y también el descrédito de la propia jefatura del Estado cuando ocurren estas cosas.

En su libro habla de corrupción a los más altos niveles… ¿Ha sido usted tentado por ella?

No es nada habitual que se intente sobornar a los jueces. No me ha pasado nunca y me consta que tampoco ha ocurrido apenas a los compañeros de profesión que conozco. Los riesgos de intentar comprar a un juez son demasiado elevados. Las presiones a los magistrados se ubican en otros niveles más sutiles y vinculados a los riesgos para la legítima promoción profesional dentro de la judicatura. Los jueces que aplican la ley y molestan a determinados ámbitos políticos saben perfectamente que eso podría suponer consecuencias negativas en el futuro.

¿Hay visos de reversibilidad en la corrupción o seguirá perdurando con los años?

Es muy posible mejorar, porque hay soluciones institucionales que se pueden aplicar, como lo demuestran los países que han conseguido niveles muy bajos de corrupción. Pero todo se mantendrá igual si no se impulsan las reformas estructurales necesarias. Con voluntad política suficiente habríamos acabado con la corrupción hace décadas.