«Nuestro trabajo es sacar a una persona que ha quedado atrapada en un accidente sin causarle más daño del que ya pueda haber sufrido». El bombero de Alzira Sergio Gascó forma parque del equipo del parque de Gandia que se acaba de proclamar campeón de España en el Encuentro Nacional de Rescates en Accidentes de Tráfico (ENRAT) celebrado en Lanzarote. En su caso y el de otros dos compañeros, el mando Vicente A. Sala, y el sanitario Pedro Barranco, es el quinto título nacional que suman a su palmarés y al del Consorcio Provincial desde que en 2014 consiguieran la primera victoria.

Gascó señala que el objetivo último de esta competición no es otro que la formación y que, en su caso, la complejidad de los rescates que se plantean representa una experiencia que le aporta tranquilidad en su trabajo cotidiano ya que, si bien nunca sabe con certeza a qué se va a enfrentar cuando acude a un servicio, «sé que lo que me voy a encontrar va a ser más fácil de lo que me he encontrado compitiendo».

Los avisos por incendios en viviendas y por accidentes con atrapados son, según explica, los servicios más estresantes para los profesionales. «Sabes que en cada segundo o minuto que pierdas hay gente que está sufriendo y el corazón te sube a ciento y pico pulsaciones enseguida. Lo más difícil si cabe son los rescates en camiones, porque son cargas muy pesadas y posiciones a veces inaccesibles que llevan mucho tiempo de trabajo, incluso horas. Si hay alguien atrapado que está sufriendo durante ese tiempo te lo transmite porque lo oyes gritar y tienes que aprender a gestionar ese estrés», relata.

La misión de Sergio Gascó en el equipo que se ha vuelto a proclamar campeón de España, por lo que se ha ganado el derecho a participar en el mundial que se celebrará en septiembre Luxemburgo, es la de asegurar el vehículo accidentado para evitar que se mueva, garantizar que se pueda trabajar con seguridad y que la víctima no sufra más daños «porque si el coche se mueve se pueden agravar las lesiones», señala.

Cuando un equipo de rescate acude a un accidente el mando realiza un primer reconocimiento, explica la situación y el equipo técnico se encarga de estabilizar el vehículo con las herramientas que tiene para ello: cuñas, bloques escalonados, bloques normales, puntales específicos,.... El tiempo apremia y suelen realizar esta primera parte del trabajo en cuestión de minutos, entre uno y tres según la complejidad del caso, señala. Una vez asegurado el vehículo ya se puede entrar a atender a la víctima. «Se trata de un trabajo en equipo, uno solo no puede hacer nada», agrega el bombero afincado en Alzira, mientras explica que se tiene que abrir espacio para poder sacar a la víctima con la espalda recta y en el menor tiempo posible.

El rescate planteado en el encuentro nacional que se adjudicó el equipo de Gascó incorporaba biondas o quitamiedos dentro del habitáculo del turismo accidentado para complicar la operación. «Accidentes hay de muchas variedades y es muy difícil plantear todas las posibilidades. Este año incluyeron las biondas. Otros años te obligan a tener que mover uncoche, algo que es muy poco frencuente, pero al final el fin es el mismo, simular un accidente con colapso y víctima dentro, todo a nivel formativo», reitera.

Sergio Gascó no duda en señalar que el objetivo de la competición es motivar a los profesionales para que practiquen y que, en un período de apenas 15 años, las técnicas de rescate «han evolucionado muchísimo». Asegura que los equipos españoles se encuentran entre los mejores de mundo y recuerda que, en 2018, el de Gandia fue designado en Sudáfrica mejor equipo técnico del mundo en la clasificación parcial y quedó subcampeón en la general. «Cuando vas a una competición vuelves sabiendo más de lo que sabías. Siempre aprendes algo porque practicas cosas nuevas, ves cómo trabajan otros equipos, llegas a conclusiones y después, cuando hay un curso de formación o reciclaje, lo que hemos aprendido se explica a los compañeros», expone Gascó.

«Mover al herido es lo peor que se puede hacer»

Sergio Gascó alerta de los riesgos que comporta que personas no cualificadas puedan intentar ayudar a alguien que queda atrapado en un accidente. «Si una persona se encuentra un accidente lo primero que debe hacer es señalizarlo para proteger la zona, avisar al 112 e intentar tranquilizar a la víctima, pero no moverla ni intentar mover el coche, esto es lo peor que se puede hacer. Hemos visto coches volcados sobre el lateral que, con las víctimas dentro, los empujan para volverlos a poner sobre las cuatro ruedas en el intento de sacarlas, pero ese golpe del vehículo pueda acabar de romper una vértebra lumbar o cervical que esté agrietada», explica.

Señala que solo en casos muy excepcionales en que puedan correr peligro la vida de la persona accidentada se tendría que mover, pero también advierte de que la activación de los airbags en un accidente provoca un polvillo que algunas personas pueden confundir con humo y alarmarse sin motivo. «Es muy raro que un coche se encienda y lo primero es la vida, pero salvo que corran peligro, no hay que sacar a las personas accidentadas. Dentro están más seguras que si se mueven de forma incontrolada», señala.

El Consorcio de Bomberos de València estaba representado en el encuentro nacional de Lanzarote por dos equipos, uno de Alzira, que acudía por primera vez a este certamen, y el de Gandia, que acumula mucha mayor experiencia y que finalmente se alzó con el triunfo entre cerca de una veintena de equipos de distintos puntos de España y el extranjero.

El equipo del que forma parte Gascó -su voluntad por aprender en este campo le llevó a integrarse con los compañeros de Gandia cuando formaron el primer grupo- quedó primero en la general y también logró el primer puesto en las categorías de mando, sanitario, maniobra estándar, maniobra rápida y segundo clasificado en equipo técnico.

El equipo estaba formado por Vicente Antonio Sala (mando), José Ignacio Prósper, Alberto Pallás, Sergio Gascó, Javier Alonso y Pedro Barranco como sanitario. Gascó, Sala y Barranco suman su quinto título nacional tras los conseguidos en los años 2014, 2015, 2018 y 2019.