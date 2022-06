Alzira reactivará las visitas de voluntarios a mayores tras la noche «más negra»

Un hombre fallecido y su madre gravemente herida. Un incendio en una vivienda, aunque sin daños personales. Una mujer muerta. Tres sucesos en apenas dos horas. Es el balance de la que ha sido, en palabras del alcalde de Alzira, Diego Gómez, «una de las noches más trágicas de los últimos años». En todos ellos, el consistorio ve un patrón: personas mayores que viven solas. De ahí que se plantee reactivar el servicio de atención especial que se puso en marcha durante la pandemia para ofrecer ayuda a los vecinos que la necesiten.

Los tres sucesos se produjeron en la noche del sábado y requirieron la colaboración de la Policía Local, la Policía Nacional y el Consorcio Provincial de Bomberos, según han detallado fuentes municipales. El primero de los avisos les llevó a la calle Sueca. Los familiares de una mujer mayor, de unos ochenta años alertaron a las autoridades ya que no sabían nada de ella y no podían localizarla. Al entrar en la vivienda, hallaron dos cuerpos, aparentemente sin vida. Uno, el de un varón de aproximadamente sesenta años. El otro, el de la mujer. El primero no presentaba signos de violencia de ningún tipo. La mujer, por su parte, tenía una lesión en la cabeza, presumiblemente por una caída. Los agentes de policía se percataron de que seguía viva. Tras la llegada de sanitarios y bomberos, se evacuó a la mujer por la ventana, ya que sus condiciones de movilidad así lo requerían.

Mientras se esperaba la llegada de un forense, se produjo un segundo aviso. En este caso, de un incendio en la tercera planta de una vivienda de la calle Maestra Julia Mateo. En un primer momento, se temía que hubiera alguien dentro, aunque no fue así. De hecho, se desalojó el bloque y se pudo apagar el fuego sin que hubiese que lamentar daños personales. Se cree que un cortocircuito de un electrodoméstico habría provocado la chispa inicial, aunque no se descarta cualquier otro origen posible.

Y mientras se acababa de sofocar el incendio, el servicio de emergencias activó un tercer aviso. En esta ocasión, una mujer preocupada porque no sabía nada de su hija, de unos cincuenta años. Allá que fueron, nuevamente, los agentes de policía y localizaron, en un bajo, el segundo cadáver de la noche.

El alcalde no dudó en afirmar, ayer, que la del sábado fue «una de las noches más trágicas de los últimos años, con tres sucesos importantes en apenas dos horas». «Cuando se recibió el primer aviso, seguramente nadie pudiera imaginar que la noche acabaría como lo hizo», comentó también el alcalde, que añadió: «Estos tres incidentes tienen un hilo conductor. Personas mayores que viven solas. Vamos a trabajar diversas áreas municipales e intentaremos reactivar la red de voluntarios que se puso en marcha durante la pandemia que prestaba atención telefónica. También se promoverían visitas para conocer sus necesidades», concluyó.

Paralelamente, un día después, el domingo, se produjo un incidente en la zona del parque Pere Crespí, cuando un vehículo colisionó contra la terraza de un bar, según la asociación vecinal de forma intenciadada. Por otra parte, una llamada de auxilio de una persona mayor que al parecer haber sufrido una caída en su piso, movilizó ayer a los bomberos de Alzira que se desplazaron a abrir la puerta, aunque no llegaron a intervenir, y a las fuerzas de seguridad.