La ola de calor multiplica la recuperación de cernícalos en zonas urbanas de Alzira

Las altas temperaturas registradas junto a la amenaza que representan para sus nidos las colonias felinas han multiplicado en los últimos días la recuperación de cernícalos desorientados o desfallecidos en zonas urbanas de Alzira y de otras poblaciones próximas, además de otros por los que ya nada se podía hacer. El hospital veterinario de referencia al que la Policía Local de Alzira entrega las aves salvajes que recupera en la vía pública ha recibido en solo una semana cuatro ejemplares de esta pequeña rapaz en buen estado y con posibilidad de devolverlos a su hábitat cuando en otros años esta cifra se puede alcanzar en todo el mes, según explicó ayer la responsable de la clínica Asgard, Silvia Arnandis, que atribuyó a la ola de calor este repunte extraordinario. Fuentes policiales indicaron que también se han dado casos de aves que han salido volando cuando los agentes habían acudido a socorrerla por su aparente estado de debilidad.

«En esta época suele haber muchos cernícalos, pero no es normal que nos lleguen tantos, por el calor se deshidratan y o bien no pueden aguantar el vuelo o se tiran del nido en el que se encuentran porque no pueden soportar las temperaturas tan altas», indicó Arnandis, mientras señalaba que cuando se detecta un nido que ha sido derribado por gatos «más del 50 % de los pollitos están ya muertos».

La veterinaria alzireña explicó que cada vez hay más cernícalos en entornos urbanos ya que se alimentan de pequeñas presas como ratones, pájaros o insectos, y que su presencia resulta beneficiosa ya que ayudan a combatir las plagas urbanas. No obstante, advirtió de que la proliferación de colonias felinas se convierte en una amenaza ya que los gatos por instinto buscan los nidos y matan a las crías lo que provoca una merma de la población de una rapaz que está protegida.

Arnandis destacó que, al aumentar la presencia de cernícalos dentro de la ciudad, es importante que la gente «se conciencie y nos los traiga si se encuentran alguno en la calle». «Suelen anidar en zonas altas, en algún edificio abandonado o en una nave industrial, tienen que sentirse seguros de que no hay humanos», comentó la veterinaria. Años atrás, de forma esporádica, se detectó en Alzira la presencia de nidos en algunos balcones o maceteros de pisos altos en el centro urbano.

La clínica realiza una primera exploración y en el caso de que el ave se encuentre en buen estado procede a soltarla allí donde se ha encontrado ya que se considera que el nido debe estará en las inmediaciones. Si se trata de crías, el veterinario lo comunica al Centro de Recuperación de Fauna de El Saler, que en unos casos se hace cargo del cernícalo y, en otros, emplaza al hospital a que mantenga los cuidados hasta el momentode la suelta.

Silvia Arnandis comentó que, en los últimos días, también se han multiplicado los avisos por la aparición de vencejos caídos en el suelo o incluso muertos y alertó de que se trata de un ave protegida, por lo que no se pueden destruir sus nidos, y recordó que se alimentan de mosquitos, por lo que resulta beneficiosa su presencia.