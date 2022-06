«Hasta el último momento no creí que podía ser la fallera mayor»

La elección de las falleras mayores siempre es un momento en el que se concentran muchas emociones y deseos. Elena Cebrián y Sara Martínez se convirtieron el domingo en las nuevas representantes de las fallas de Alzira en la segunda edición postpandemia.

El acto, celebrado en el Gran Teatre, reunió a las 14 aspirantes, de las que tres optaban a la banda de fallera mayor infantil y dos a fallera mayor de Alzira, mientras que las otras nueve se conformaban con formar parte de la corte de honor. La gala estuvo marcada por la sorpresa al conocerse el nombre de la nueva reina fallera. «Es cierto que cada uno tiene su favorita y siempre es una sorpresa cuando anuncian el nombre de la escogida», explica Rocío Campos, secretaria general de la Junta Local Fallera de Alzira.

La gala se desarrolló a buen ritmo, dentro de lo esperado y sin sobresaltos. Siguiendo un estricto protocolo, las candidatas a fallera mayor, Mar Chordá i Rodríguez, de la falla Tulell- Avinguda y Elena Cebrián i Blasco, de la falla l’Alquerieta, y las candidatas a fallera mayor infantil, Thais Torralba i Celaya de la falla Plaça del Forn, Alba Santamaría i Galdón de Ausiàs March y Sara Martínez i Giménez de la Falla El Parc, dirigieron unas palabras al público asistente.

Una fallera de corazón

El recuento de votos fue muy rápido ya que, al parecer, se decantó rápidamente. Finalmente, las dos falleras mayores, visiblemente emocionadas, dieron las gracias a los asistentes y al jurado que las había elegido.

«Gracias por depositar vuestra confianza en mí», fueron las primeras palabras de Elena Cebrián como fallera mayor electa del 2023. Asegura que siempre ha sido una amante de las fallas, aunque su participación activa como mimebro de una comisión es reciente. «Desde bien pequeña recuerdo ir a todos los actos y vivirlos como si fuera una fallera más», explica Cebrián. No fue hasta el ejercicio del 2019-2020 cuando se apuntó a la falla de l’Alquerieta y vistió el traje de fallera por primera vez. Según Cebrián, su abuela lloró de emoción al saber que por fin era fallera, porque sabía que era uno de sus grandes deseos.

«Aún no me creo que sea la fallera mayor de Alzira, de verdad, estoy en una nube», subrayó ayer Cebrián. No fue consciente de que estaba muy cerca de conseguir su sueño hasta el mismo momento en el que se encontró en el escenario y escuchó su nombre. Incluso en varias ocasiones llegó a pensar que no sería elegida.

Seis chicas la acompañarán en esta aventura que durará todo un año. «Ayer ya nos reunimos todas para hablar sobre la elección y hacer planes para este ejercicio fallero», explicó Elena Cebrián.

«Muchísimas gracias, pienso hacerlo lo mejor que sé»

Las Fallas también cuentan con una figura infantil que es la encargada de representar a todas las niñas y niños de la población. En 2023, la fallera de la comisión El Parc, Sara Martínez, ocupará este cargo, acompañada por su Corte de Honor. «Muchísimas gracias a todos, estoy muy contenta y pienso hacerlo lo mejor que sé», afirmaba Martínez segundos después de ser elegida en votación.