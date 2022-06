Un 570% más de lluvia en primavera

Una primavera extremadamente húmeda en la Ribera ha dejado superávits de lluvia de hasta el 574 %, como el acumulado de 1.035,4 l/m2 que refleja el observatorio de la Casella (Alzira) en los meses de marzo, abril y mayo que casi multiplica por siete el registro medio de 153,7 litros que se considera normal en base al período de referencia 1981-2010, según el resumen de la primavera climática publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La estación ubicada en este valle alzireño, que Aemet ha incorporado recientemente a su red, marca el sexto registro de lluvia más elevado de toda la Comunitat Valenciana, un ránquing que encabeza el observatorio de la Drova con 1.341,9 l/m2, lo que representa una anomalía pluviométrica del +714 %. Las intensas precipitaciones registradas en los meses de marzo y abril ya superaron la Casella la barrera de los mil litros cuando el acumulado de todo el año anterior fue de 1.416,6 l/m2. Las precipitaciones han sido mucho más modestas en mayo.

El superávit que ofrece este observatorio es el más acusado, aunque no se trata de un caso aislado, ya que Aemet incluye prácticamente toda la Ribera en la franja donde el carácter pluviométrico de la primavera fue extremadamente húmedo. Los 695 litros acumulados en Carcaixent se traducen en una anomalía del + 402 %, mientras que los 654,5 recogidos en el observatorio de la Pobla Llarga representan un superávit del 372 % y los 653,4 litros de Alginet una anomalía del + 477 %.

El análisis de la delegación territorial de Aemet define la primavera climática como cálida y extremadamente húmeda en el conjunto de la Comunitat Valenciana, si bien por lo que a las temperaturas respecta advierte de que esta calificación puede resultar engañosa ya que solo al final de la estación se produjo un período cálido prolongado, mientras que el mes de marzo fue muy frío y los registros otorgan a abril un carácter de frío. Precisamente fue en los primeros días de abril cuando se registraron las temperaturas más bajas, con una mínima de - 0,4 º C en el observatorio de Turís el día 3, la más fría recogida en la red de estaciones que la agencia tiene en la Ribera. En Carcaixent, por su parte, la mínima de este día fue de 0,6 º C.

Con todo, el balance del trimestre completo deja un mapa térmico muy dispar que oscila entre la anomalía de + 0,5 º C de la estación de Carcaixent con una temperatura media de 16,3 º C y la que presentan los observatorios de Montserrat, Sueca o Sumacàrcer, -0,2 º C inferior a la que se consideraría normal en base al promedio histórico. La capital de la Ribera Baixa registró una temperatura media de 17 º C durante la primavera.

Déficit de insolación

El informe de Aemet destaca que la gran insolación registrada en mayo no ha sido suficiente para compensar el gran déficit de horas de sol de los meses de marzo y abril, que influyó directamente en el normal desarrollo de la fruta de hueso, hasta el punto que la primavera de 2022 ha sido la de menor insolación en la Comunitat Valenciana desde que hay estimaciones desde el satélite, con un promedio de 662 horas de sol durante el trimestre, lo que representa 103 horas menos que el promedio normal.

El análisis pluviométrico refleja que marzo no solo fue el mes de marzo más húmedo, sino que también es el que más precipitación acumulada ha registrado en la Comunitat Valenciana en toda la serie histórica superando a octubre de 2000 y octubre de 1957. Otros superávits de lluvia destacados en la Ribera con el + 327 % de Sumacàrcer con 634,7 litros, el +318 % del observatorio urbano de Alzira con 562,9 litros o el 319 % de Montserrat y el +318 % de Sueca, con un acumulado de 496,4 litros y 474,3, respectivamente. Por otra parte, como ayer informó Levante-EMV, Aemet augura un verano más cálido y seco de lo habitual.