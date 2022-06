Fran Alcoy promete una UD competitiva que se consolide en la categoría

La afición alzirista ya conoce a su nuevo entrenador. Fran Alcoy fue presentado ayer por primera vez en la historia del Alzira en un acto público que reunió a más de una treintena de aficionados en el claustro de la Casa de la Cultura. El entrenador de Massanassa llega consciente de la situación económica que vive el club y «muy agradecido del interés que ha mostrado el Alzira». El extécnico del Poli El Ejido considera «un honor dirigir a un club centenario» al que se enfrentó como futbolista. «Vi un club honrado, con ganas de hacer las cosas bien y no quise esperar a otras ofertas», aseguró. A sus dirigentes también les satisface «que llegue una persona de club, que entrenó seis años al Talavera», indicó el presidente Juan Antonio Sanjuán. También al vicepresidente Rafa Asensio ya que «conoce perfectamente la 2ª B en la que ha estado diez años».

Otro de los activos que ha llegado al club es el preparador físico Diego Villanueva. «Es un placer volver al club que me dio la oportunidad de empezar a entrenar en prácticas». El de l’Ènova ya preparó físicamente al Acero, Olímpic y Atzeneta. «No me asusta entrenar en una categoría más porque ya he preparado equipos con cinco días de entrenamiento más el partido y por la mañana, que es el mejor momento para trabajar», arguyó.

Al nuevo técnico alzirista le gusta «ganar». «Utilizaré los sistemas que mejor vayan a la plantilla y puedo alternar defensa de tres centrales, 1-4-4-2 o 1-4-3-3», explicó. También le gusta tener «equipos competitivos; agresivos para recuperar el balón y con él, intentar jugarlo, aunque si hay que jugar en largo, lo haré», explicó.

Composición del grupo

El cuadro ribereño cambiará la dirección de sus partidos la próxima campaña, que empezará el 3 de septiembre. Volverá a su hábitat habitual, contra siete equipos catalanes (Prat, Manresa, Lleida, Espanyol B, Terrassa, Costa Brava de Palamós y Olot), tres aragoneses (Ebro, Teruel y Deportivo Aragón -Zaragoza B) y tres baleares (Eivissa-Illes Pitiüses, Mallorca B, Peña Deportiva y Formentera) amén de los valencianos At. Saguntino, Mestalla y Hércules. «Prefería haber vuelto a jugar contra equipos del grupo 4, donde hay más campos de césped natural y más grandes», aseguró. En el grupo catalán hay más terrenos de césped artificial y de menores dimensiones. La pretemporada arrancará alrededor del 18 de julio mientras que la liga empezará el 3 de septiembre.

Fran Alcoy tiene claro que el primer objetivo del equipo es «la permanencia». Esta temporada volverán a bajar cinco equipos y uno puede jugar play-off. «Hay que asentar el equipo en la categoría y después el fútbol nos pondrá en el sitio que merezcamos. Ya hemos visto que pocos puntos han determinado estar luchando por la permanencia o por el play-off», manifestó.

Sobre la plantilla, el técnico toma parte de las decisiones junto a la dirección deportiva. «Solo quiero jugadores que conozca. No me fío de vídeos ni recomendaciones porque hemos de ser certeros».

Lado continuará

El vicepresidente del club anunció la renovación de Lado que se une a otros estandartes del equipo como «Kaiser,» Soler, Selfa, Marenyà y Zarzo. Han vuelto al equipo tras su periodo de cesión Marcos y Santi Blasco. Se ha fichado al lateral izquierdo Jorge Ruiz del Benigànim y a Pitu, un habilidoso extremo izquierdo de Paterna, de 21 años, procedente del Badalona. Quien no seguirá vistiendo de alzirista es el lateral de Llaurí, Abel, ya que por físico Alcoy prefiere laterales más grandes.

El club ofrece la renovación a Pawel, Bono, Coscia y Chema

Durante los últimos días, la UD Alzira ha continuado su trabajo de planificación de plantilla con la colaboración de su nuevo técnico. A la continuidad de pesos pesados, busca añadir otra y ya ha realizado una oferta de renovación a Pawel «aunque no ha contestado», a Bono, Coscia y Chema. Queda por resolver la situación de Vicent Dolz «cuya decisión será del entrenador». Harán la pretemporada los exjuveniles Dídac, Joan, Borja, Chover, Alberto, Marzà y Mario.