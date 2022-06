La continuidad marca los congresos del PSPV con el de Alzira sin resolver

La continuidad ha marcado el proceso de renovación de las estructuras locales del PSPV en la Ribera Alta, que no se ha podido cerrar según el calendario previsto por el pulso que mantienen los dos sectores enfrentados en Alzira y que vivió en l’Alcúdia la semana pasada el otro punto caliente con la presentación de dos candidaturas en una asamblea que evidenció la fractura abierta entre la ejecutiva local y el gobierno municipal que lidera Andreu Salom. De las principales ciudades de la comarca, únicamente la agrupación de Alginet ha cambiado de secretario general con la elección de Toni Barea mientras que el resto de congresos ha prorrogado el mandato de los dirigentes. En Alzira también habrá caras nuevas si finalmente se celebra la asamblea ya que la actual secretaria general, Isabel Aguilar, no opta a la reelección aunque sí forma parte de la candidatura de uno de los aspirantes.

El secretario comarcal del PSPV, Carles Arques, señaló que cada agrupación tenía independencia para afrontar este proceso de renovación que se llevó a cabo de forma mayoritaria a lo largo del mes de abril y en el que, según indicó, se ha aplicado una norma no escrita que se resume en que aquello que funciona bien no se cambia. De este modo, hay municipios como Algemesí, Benifaió o Carcaixent en los que se mantiene una bicefalia consensuada ya que el referente institucional del partido no coincide con el orgánico, mientras que en los casos de Carlet o Guadassuar la secretaría general recae en las actuales alcaldesas. Arques indicó que sí se han producido más cambios en el segundo escalón de las ejecutivas. Todos los partidos afrontan un año clave con las municipales de 2023 en el horizonte, en las que el PSPV quiere mantener su condición de principal fuerza.

En el caso de Algemesí y Benifaió, donde el PSOE ostenta la alcaldía con el liderazgo político de Marta Trenzano y Marta Ortiz, respectivamente, las bases refrenaron la continuidad de Rafael Lluch y Xavier Martínez como secretarios generales. En ambos casos forman parte del grupo socialista en el ayuntamiento y del equipo de gobierno. También en Carcaixent se mantiene esta dualidad ya que Mª José Dasca sigue al frente de la agrupación mientras que la representación institucional recae en Sara Diert.

En cambio, Lola Navarro en Carlet y Rosa Almela en Guadassuar reúnen la doble condición de secretarias generales y alcaldesas. En ambos casos, han asumido el cargo institucional en virtud de un pacto de gobierno con Compromís ya avanzado el mandato.

En Alginet, Toni Barea ha sustituido a Héctor Máñez como secretario general con el reto de recuperar el terreno perdido por el PSPV en una localidad en la que gobierna un ex del partido, José Vicente Alemany. Desde la dirección comarcal destacan que, después de muchos años, el proceso de elección del secretario general se acometió desde la unidad.

La ausencia de consenso -y un defecto de forma en uno de los casos- y el intento de evitar el desgaste que supone que dos candidatos midieran sus fuerzas provocó que se retrasara tanto la asamblea de Alzira como de l’Alcúdia. La agrupación de esta última localidad convocó la semana pasada finalmente a las bases, que avalaron la continuidad de Plàcid Boix como secretario general frente a Francesc Andreu Martínez Gallego, que también se había postulado para el cargo.

La asamblea de Alzira, que se suspendió a principios de abril por un problema en la convocatoria a las bases, sigue sin fecha pese a los intentos de la dirección del partido por evitar la concurrencia de dos candidaturas: la de Adrián Sarria, avalada por la ejecutiva de Isabel Aguilar, y la del sector crítico que encabeza la edil Gemma Alós.

El PSPV de la Ribera Alta reunió el sábado en Llombai a cerca de 120 personas en uno de los actos para reivindicar su gestión que culminarán el 3 de julio con la Festa de la Rosa, que aprovechó para tributar un reconocimiento al último alcalde socialista de Llombai, Anselmo Cardona, por su trabajo por el municipalismo. El acto contó con la presencia de la presidenta provincial, Neus Garrigues, y del conseller de Hacienda, Arcadi España.