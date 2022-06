Carlet y Alzira lideran la cantera femenina de raspall

El Carlet Volea y el CPV Alzira han sido protagonistas de las finales de las Trobades dels Jocs Esportius femeninos de raspall. El club carletense se ha proclamado campeón en las categorías alevín y cadete mientras que sus homónimas alzireñas fueron segundas y terceras respectivamente. En el plano individual de los Jocs Esportius, este fin de semana se cierra la primera fase. Los cadetes alzireños Héctor Pop, Samuel Belda, Daniel Traver y las medallistas Lucía y la alevín Alba han pasado a la siguiente fase.

En el Autonómico de Tríos, el Family Cash CPV Alzira necesita ganar su última partida el domingo a las 19’30 contra el colista de 1ª categoría, La Vall B y que el Genovés venza al Xeraco para clasificarse para semifinales como segundo clasificado y tener la ventaja de jugar la vuelta en casa.

En 2ª categoría, el líder, el Decathlon Alzira B solo tendrá que ganar al Valldigna para afrontar la semifinal contra el Quatretonda, al que venció 40-10 el pasado fin de semana. La previsible victoria del Lanzadera Montserrat contra el colista, Gavarda B, le otorgará el segundo puesto y la ventaja campo en la semifinal. En 3ª, el Castelloner B ha de vencer en la última jornada al Beniparrell H como local para superarles en la tabla, acabar como terceros y eludir al líder, Ontinyent en semis.

Cuarta categoría

En la 4ª categoría empiezan las semifinales este fin de semana. En 4ª A, el Fusión Ribera Alzira C es el único representante de la comarca. Como segundo, recibirá el domingo a las 17 h. en el trinquete alzireño al Ontinyent B. En 4ª B el Cepsa Alzira D también es el único ribereño de semifinales y visitará al Beniparrell I en la ida al haber sido campeón de la fase de grupos. En 4ª C habrá un equipo alzireño en la final y lo que es seguro es que el campeón será de la Ribera. El domingo a las 16 h. el Faense Alzira F «recibirá» al Up School of English G. Dos horas después, a las 18 h. el Pizzeria Martinelli E jugará en el trinquet de la capital ribereña contra el Sumacàrcer, campeón del grupo B.