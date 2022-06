la nefasta gestión del aparcarmiento en Cullera

Me pregunto si sería posible que el Ayuntamiento de Cullera publicara la recaudación que percibe en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los contribuyentes de la zona de la playa, sin contar al resto de la población.

Pisos, chalets, hoteles, restaurantes, comercios, etc. La cantidad debe de ser asombrosa, pero este dinero parece ser que está mal administrado debido a la voracidad que se tiene en recaudar más y más cada año. Lo correcto sería que gastara menos de lo que ingresa, aunque a juzgar por las obras que continuamente se están haciendo , no hay una administración útil para el ciudadano.

Su última ocurrencia ha sido la de imponer zonas de pago en las calles de la zona turística donde siempre se ha aparcado con normalidad.

Los usuarios de estas zonas, somos propietarios de pisos a los que acudimos los meses de verano, pero pagamos el IBI y la tasa de basura que, por cierto, solo generamos en verano.

Es una gran irresponsabilidad que en la situación en la que nos encontramos, de subidas diarias de precios de los productos más básicos para la alimentación, además de la luz, el combustible, cuyo precio no se mantiene, y la inseguridad económica, se castigue también a los usuarios de la calle, para que le entreguemos a ese ayuntamiento otro impuesto, porque con lo que recauda habitualmente, no tiene bastante para atender los gastos de su mala gestión.

Además, los turistas que nos visitan deben llevarse la mejor impresión, no solo por la belleza de la playa, si no por el trato que se les proporcione. Si lo que se pretende es que se vayan satisfechos con el propósito de que decidan regresar en el futuro a Cullera para dejar su dinero en los hoteles y restaurantes locales, encarecer el aparcamiento no es la mejor opción. Dejar su coche aparcado en la calle, uno o varios días, no debería suponerles la sensación de «atraco». El parking lindante con la calle Enrique Torres también debería ser gratuito, como lo era antes.

La calle habitual de aparcamiento ahora está vacia y los usuarios tenemos que buscar huecos disponibles, si los encontramos , ocasionándonos un sufrimiento y un estrés, innecesario .

Sr. Jordi Mayor, tiene usted los conceptos equivocados. El ayuntamiento cuyos gastos costeamos los contribuyentes, debe estar al servicio de los ciudadanos y no éstos sometidos a los caprichos del gobierno local.

La calle es de todos y todos tenemos el derecho de usarla para aparcar nuestros vehículos, sobretodo si es la calle en la que vivimos, sin que nadie nos anule nuestra legítima libertad. Paralice usted ese disparate y ejerza de servidor de la ciudadania, que esa es la misión de un alcalde, no la de ser su verdugo.