El Rukh se resguarda de la guerra en un refugio llamado Cotif

Queda un mes y un día para que una nueva edición del Cotif de l’Alcúdia eche a andar. Será la trigésimo octava. Y una que volverá a destacar por la solidaridad que caracteriza a un torneo que promueve mucho más que la práctica deportiva. El césped de Els Arcs se convertirá en un refugio dispuesto a acoger al Rukh, equipo que ha visto cómo su país, Ucrania, quedaba devastado por la guerra. El año pasado sorprendió al público por sus condiciones físicas y sus cualidades técnicas. Este no va a ser menos.

En verano de 2021, el Rukh llegó al Cotif para demostrar que goza de una cantera de gran nivel. Además, en un año marcado por las restricciones de la pandemia, garantizó al torneo la etiqueta de internacional (junto a Uruguay), ya que se dieron cita los principales equipos juveniles de la Comunitat: Valencia, Levante, Villarreal, Elche, Alzira y Castellón. Ante una selección histórica del fútbol sudamericano y algunos de los mejores equipos del panorama nacional, el cuadro ucraniano llegaba de tapado.

No obstante, cuando se puso a jugar la cosa cambió. Demostraron sobre el césped lo que se presuponía de ellos: formaban un equipo compacto que salía muy bien al contraataque, capaces de armar una contra con muy pocos toques y plantarse en el área rival, sin olvidar, además, la solidez defensiva. Sus condiciones físicas destacaban a simple vista, pero no era un equipo de juego tosco, ni mucho menos. Calidad en el centro del campo y la zona atacante no faltó. Es más, se quedó a las puertas de la final. Una chilena del alzirista Miguel Moreno en el tiempo de descuento lo impidió. No imposibilitó, por otra parte, que dos de sus jugadores formasen parte del once ideal del torneo. En un conjunto rocoso, Vitalii Kholod y Marko Sapuga.

Su participación, con todo, dejó buen sabor de boca en las gradas de Els Arcs. Tanto que la organización no ha dudado a la hora de contar nuevamente con este equipo. El césped de l’Alcúdia será su refugio. La afición, su apoyo emocional. El fútbol, esa pequeña válvula de escape que seguro necesita.

Cartel internacional

La presencia del Rukh en el Cotif no será la única que le dé al torneo su carácter internacional. Dos selecciones se han convertido, casi, en fijas del cartel en los últimos años. Argentina y Uruguay volverán a traer a l’Alcúdia algunas de las que, con todo seguridad, serán las futuras estrellas del fútbol mundial. Y, seguro, ambas lucharán por llegar a una final que sería inédita, ya que nunca se han visto las caras en el decisivo partido por el título. La albiceleste se ha alzado con la copa en dos ocasiones: en 2012 ante España y en 2018 ante Rusia. A su palmarés le añade dos subcampeonatos: 2013, en el que la Roja se cobró la venganza, y en 2016, también ante el combinado español. Los charrúas, por su parte, vencieron en 2003 a Uruguay para lograr su única corona en tierras alcudianas.

También comparecerá sobre Els Arcs una selección regional brasileña, así como el Valencia, el Villarreal y el Elche. El comité organizador trabaja por agregar al cartel alguna selección del continente africano, que en Marruecos o Mauritania ha tenido algunos de sus referentes más recientes. Con todo, es una labor ardua. Así lo explica el presidente del Cotif, Eliseu Gómez: «Una vez se ha superado la fase más complicada de la pandemia pensábamos que nos encontraríamos más facilidades para organizar el torneo, pero las complicaciones derivadas de la guerra en Ucrania y los últimos coletazos de la Covid en diversos rincones del planeta nos han dificultado la confección del cartel. Sin embargo, no nos hemos resignado y este año contaremos con equipos destacados como las selecciones de Argentina o Uruguay, además de los principales clubes valencianos. Aún no se ha celebrado la edición número treinta y ocho y ya estamos trabajando de cara a la treinta y nueve con un único objetivo: que el Cotif vuelva a ser un pequeño mundial de selecciones».

El Cotif es un torneo total. Pocos, por no decir prácticamente ninguno, pueden presumir de albergar a los mejores equipos y selecciones sub-20 y,al mismo tiempo, reunir también a referentes del fútbol femenino. Las mujeres también tienen protagonismo sobre el césped de Els Arcs y este año es Argentina la que encabezará un cartel que todavía no se ha desvelado.

La de este año será una edición muy especial, pues hace exactamente una década el comité orgnaizador del torneo de l’Alcúdia puso en marcha una modalidad femenina. Aunque en 2011 se realizó un partido entre el Levante y el Valencia, con victoria ‘granota’, fue al siguiente verano cuando completó un cartel con claro acento valenciano. El Levante se impuso en la final al Valencia, aunque también participaron equipos de la provincia como el Marítim o el Mislata.

Como ocurriera con el torneo juvenil, rápidamente el cartel rompió barreras y traspasó fronteras. El Barcelona ganó en 2014 en una edición en la que también participó el Montpellier. A equipos nacionales y la Selección Española, se añadieron también otros combinados internacionales. Kenia, Marruecos o la India también saben lo que es jugar en l’Alcúdia.

Para este año, la organización ha confirmado la presencia de Argentina. Aunque a lo largo de los últimos meses se han barajado nombres como Marruecos o la India, solo la albiceleste tiene asegurada su participación. De igual modo, se pretende realizar un sentido homenaje a la ‘blaugrana’ Alexia Putelles, vigente Balón de Oro y ganadora del Cotif Femenino Cañamás: una con el Levante UD en 2012 y otra con el FC Barcelona, en 2014.

Argentina encabeza el campeonato femenino

La primera edición se prudujo hace ahora una década y estuvo copada por equipos valencianos

R.S. Alzira