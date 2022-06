Benifaió pide campos con hierba para atrapar las hojas del caqui

Cada maestrillo tiene su librillo. Y cada ayuntamiento, sus propias normas. Los legisladores encuentran, en muchas ocasiones, soluciones de lo más variopintas para resolver sus problemas. Singular es la ordenanza rural de Benifaió, que obliga a sus agricultores a cultivar plantas herbáceas en las parcelas de caquis para atrapar las hojas caídas. Por esta época, el ayuntamiento recuerda a los productores su deber de adecentar las parcelas de cara a la nueva temporada.

La medida funciona. Según detalló el concejal de Agricultura, Andrés Blázquez, desde que está en marcha el número de quejas ha descendido. Las hojas del caqui han generado problemas de todo tipo en los últimos años y los ayuntamientos se han estrujado la cabeza para minimizarlos. Cuando el árbol pierde el follaje, este queda a merced del viento, que lo arrastra hasta otras parcelas o canalizaciones. En el primero de los casos, puede llegar a perjudicar otros cultivos. En el segundo, provocan atascos en las acequias que pueden ser fatídicos si alcanzan los motores.

Una de las soluciones que ha ganado protagonismo en los últimos años es la instalación de mallas en los cultivos para favorecer la acumulación de hojarasca y su retirada. Algunos ayuntamientos, como el de Castelló, llegaron a sufragar las redes en su momento. El de Benifaió dio un paso más durante la pasada legislatura al incorporar en su ordenanza rural un artículo específico sobre la caída de las hojas del caqui. Establece que los propietarios o arrendatarios de parcelas rústicas en las que se cultive el caqui «tienen la obligación de dejar crecer la mala hierba de la temporada o cultivar algún tipo de herbáceas para crear un manto verde». De ese modo, cuando se produce la caída de la hoja, se quedan sujetas en el mismo y se evita que el viento las arrastre hasta otras parcelas o acequias. Una vez se realiza la poda, la normativa especifica que se trituran los restos, las malas hierbas y la hojarasca.

«Los propios agricultores fueron los que reclamaron poner una solución al problema y que se articulase como una norma, ya que no existía ningún marco al que acogernos», explicó Blázquez, que añadió: «Es una medida que ha tenido buena acogida, ya que la gente está concienciada. Cuando llega esta época del año, recordamos la obligación a través de un bando y se cumple en un elevado porcentaje».

Ni una sanción

De hecho, el edil reconoció que el volumen de quejas se ha reducido en los últimos años y también, por ende, los problemas derivados de dejar las hojas a merced del viento. «Los regantes siempre eran los más perjudicados, ya que los motores se podían quemar si se embozaban. Es cierto que todavía se producen algunos despistes, pero se gestiona todo muy rápido y ya no hay problemas graves», manifestó al respecto Blázquez.

Toda norma incluye, claro, sanciones económicas para quien la incumple. En concreto, de 150 euros para una infracción leve y de 750 euros para una grave. Se establecen dos supuestos. El primero tipo va destinado para aquella persona que no deja crecer la hierba o cultiva plantas capaces de retener las hojas caídas. El segundo, para el que es reincidente.

No obstante, el concejal reconoció que la medida ha surtido el efecto deseado y que, desde su implantación, no ha sido necesario sancionar nadie. «Pese al buen índice de aceptación, siempre nos llega alguna queja, pero se avisa al infractor . Los guardas rurales y la técnica agrícola median en el asunto y se soluciona. Todavía no ha hecho falta multar a nadie y esperemos que continúe así», concluyó Blázquez.