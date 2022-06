Deixem que els joves visquen les seues vides

M’enrogisc al pensar en les milers de persones jutjades, maltractades i moltes vegades, per desgràcia, assassinades, per la seua condició sexual, per ser els qui són, per simplement, voler viure les seues vides i estimar una altra persona sense importar-los res mes.

És trist quan em done compte, que eixa barbàrie no és part d’un passat llunyà, si no d’una realitat quotidiana.

Des del Partit Socialista, volem canviar eixa realitat, volem un món on tots i totes tinguen eixe merescut lloc en què viure la seua vida i la seua realitat, no volem armaris tancats, volem portes obertes perquè entre el sol i l’aire fresc, no volem joves que es lleven la vida perquè han nascut en un cos equivocat, no volem bàrbars que apalicen fins a la mort a un ser humà només per amar a un altre ser humà del seu mateix sexe...

Estem caminant un camí difícil, però ja es visualitza una llum, veig els pobles de la comarca organitzant actes, taules redones, activitats per a reivindicar el col·lectiu LGTBI+Q, i crec realment que estem en el camí correcte. En el nostre partit creiem en la igualtat, en la llibertat de cada persona per a expressar-se i per a ser qui és realment, i per això recolzarem sempre al col·lectiu.

És treball de totes i tots crear el món en què volem viure i és treball de les i els polítics fer lleis perquè la frase «un món on capien tots els mons» siga una realitat. Entre tots ho aconseguirem.