Edu Gómez sustituye a Talens como líder de Compromís en la Ribera Alta

Renovación a la vista en la cúpula de Compromís en la Ribera Alta. La hasta ahora secretaria general, Mariai Talens, deja su cargo y será Eduard Gómez, actual secretario de organización, el que se convierta en nuevo líder de la formación valencianista. Un cambio que, sin embargo, afectará más bien poco al partido, que mantendrá la hoja de ruta establecida en el último periodo de congresos.

La política de Carcaixent confirmó ayer a Levante-EMV su decisión de dar un paso atrás por motivos laborales. «En la actualidad soy autónoma, he empezado a trabajar para algunas administraciones públicas y, aunque eso no suponga una incompatibilidad, a nivel ético no me parece correcto. Lo he hablado con mis compañeros de partido y respetan mi decisión», explicó.

Su renuncia, sin embargo, no implica una desvinculación total de la formación, a la que espera ayudar de ahora en adelante. «Voy a seguir trabajando por Compromís, aunque sin cargo, desde la militancia. Cuando una persona entra en política, difícilmente sale del todo», aseguró.

Tampoco supondrá la convocatoria de un nuevo congreso, un trámite demasiado farragoso a las puertas del verano y con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Uno de los motivos que ha acelerado su dimisión: «No quería que esto se dilatara mucho más, porque sabía que podía suponer una complicación para el partido. Llega el periodo de vacaciones y cuando empiece septiembre toca ponerse manos a la obra», señaló.

«Trabajar pueblo a pueblo»

El recambio al frente de la formación comarcal será su segundo de abordo. Los estatutos de Compromís contemplan que el secretario de organización puede asumir el liderazgo del partido de forma interina y es lo que sucederá. Eduard Gómez, de Benifaió, será el máximo responsable tras la próxima asamblea, en la que se oficializará la salida de Talens.

Será el único cambio que se producirá en la formación, ya que se conservará el resto de la ejecutiva comarcal. «La hoja de ruta va a ser la misma», argumentó Gómez, que añadió: «Somos una comarca muy importante para el partido y la Comunitat. No solo debemos mantener la fuerza que ostentamos, sino también afianzar a Compromís como la principal fuerza de izquierdas. Vamos a trabajar pueblo a pueblo para revalidar las alcaldías que tenemos y a ganar las que no», concluyó.

Menos de un año al frente de la formación comarcal

La carcaixentina Mariai Talens dejará el cargo de secretaria general comarcal de Compromís sin siquiera haber cumplido un año en él. Fue el último día de julio del año pasado cuando tomó el relevo del alzireño Albert Furió. Se convertía, de ese modo, en la primera mujer en liderar la organización al lograr más del 95% del respaldo de la militancia. Pere Chovares, Eduard Gómez, Mariam Varea, Andrea Vinyes, Rosa Nicolau y Felip Casanova formaron su equipo de trabajo.