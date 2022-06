El enredo del PP de Cullera se agrava con la expulsión del portavoz oficial

Los dos concejales expulsados del Partido Popular de Cullera por indisciplina, Juan Jose Grau y Fernando Sapiña, se han apropiado de la marca del partido y en un giro de guión más propio de las series televisivas que de un ayuntamiento democrático han apartado del Grupo Popular a Cristian Cuenca, el único edil que se mantenía fiel a las directrices que marca la ejecutiva local de la formación, todavía controlada por el exalcalde Ernesto Sanjuán. La maniobra ha dejado sin escaños en el consistorio al PP, que se quedó tan desconcertado que hasta el propio Sanjuán se vio forzado a tomar la palabra en el turno destinado a dar voz a los ciudadanos del pleno celebrado en la tarde del pasado lunes para pedir disculpas a los militantes por la imagen que ofrece el partido durante los últimos años.

Cristian Cuenca ya ha dejado de representar al Grupo Popular en el ayuntamiento. La decisión, tomada gracias a la mayoría que manejan Grau y Sapiña, es inapelable. No cabe recurso, por lo que el secretario general del ayuntamiento, aprovechó la sesión plenaria del lunes para dar cuenta de la resolución. Cuenca ha pasado al Grupo Mixto, hoy denominado Grupo de No Adscritos, desde donde asegura que seguirá defendiendo los criterios que le marque su partido. Sigue como afiliado y mantiene la secretaría de la agrupación del PP, pero no podrá hablar formalmente en nombre del Grupo Popular en el consistorio al haber sido destituido por sus compañeros.

La operación para apartar a Cuenca ha podido fraguarse, según diversas fuentes municipales, al haber recurrido Grau y Sapiña su expulsión. Sus alegaciones han paralizado el expediente y con ello han ganado tiempo para forzar la salida de su ya excompañero en otra vuelta de tuerca de una situación de desgaste y enfrentamientos internos que parece no tener límites. Los representantes municipales y los espectadores que seguían el desarrollo del pleno del lunes se quedaron atónitos al escuchar al secretario municipal anunciar la resolución que enviaba a Cuenca al Grupo Mixto. El funcionario había reclamado un certificado suscrito por el representante legal del PP que avalara la expulsión de Sapiña y Sanjuán, pero el documento todavía no ha llegado a las oficinas municipales de Cullera. Esta dilación, motivada probablemente por las alegaciones presentadas por los concejales rebeldes ante la dirección del partido, les ha dado margen para apropiarse en exclusiva de la marca del Grupo Municipal del PP al menos durante un tiempo.

Ni se hablan

Grau y Sapiña justificaron la expulsión de Cuenca en su nula participación en las reuniones y decisiones que adopta el Grupo Popular. No hay relación entre ellos desde hace más de dos años. Grau llegó a hablar de «sabotaje» a su trabajo en el ayuntamiento. En cambio, en su réplica, el edil destituido atribuyó la maniobra a una «rabieta» de sus compañeros por el expediente de expulsión que se abrió contra ellos y restó importancia a su pase al Grupo Mixto: «Nadie va a quitarme las ganas de seguir trabajando por el PP», defiendió antes de anunciar que, allá donde esté, seguirá acatando las órdenes que emanen de la dirección local, provincial y autonómica del partido.

Dos sedes de un PP a la baja

La gota que colmó el vaso de las desavenencias fue la inauguración en noviembre pasado de una sede del partido paralela promovida por Grau y Sapiña. Sanjuán, que se resiste a ceder el control del partido y a renovar la agrupación local pese a perder de manera estrepitosa las elecciones del año 2015 y obtener solo tres concejales en 2019, respondió con la apertura de un expediente sancionador que concluyó hace un mes con la expulsión de ambos del Partido Popular por incumplir de manera reiterada las órdenes emanadas de la dirección local, una decisión que fue avalada por la dirección provincial del partido. El último capítulo del largo serial aún está por escribirse.

Ernesto Sanjuán pide la palabra para pedir disculpas a la militancia

Ernesto Sanjuán lo ha sido todo en el PP de Cullera. Gobernó primero dos años junto al PSPV hasta que Joan Grau le relevó en 2001 mediante una moción de censura y luego encadenó tres legislaturas al frente del consistorio desde 2002 a 2015. Hoy todavía domina el partido y, en su nombre, quiso tomar la palabra en el turno destinado a la voz de los ciudadanos al final de la sesión plenaria celebrada el pasado lunes para negar que Juan José Grau y Fernando Sapiña representaran al PP . «Solo pueden hablar a título individual porque el único concejal respaldado por el partido a nivel local y provincial es Cristian Cuenca», pregonó antes de «lamentar la situación por el comportamiento» de los dos concejales que se han saltado «desde hace más de dos años la disciplina del partido» y pedir doblemente disculpas «a los votantes del PP por la situación que se ha generado.