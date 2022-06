La normativa fija un máximo de 27 º C en entornos laborales

El sindicato CSIF se hizo eco ayer de la situación que viven los trabajadores de los juzgados números 3 y 4 de Carlet, denunció que la sensación térmica que se percibe al subir del primer piso al segundo es «de entre 8 y 10 grados superior» y recordó que temperaturas de hasta 30,9 º C como la alcanzada el domingo en el juzgado nº 3 que se encontraba de guardia contravienen la normativa que establece las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo con una temperatura mínima en espacios laborales de 17 º C y una máxima de 27 º C.