Buscan un pirómano ante la reiteración de incendios

Un pirómano se oculta entre Carlet y Benimodo. Al menos esa es la sospecha que tienen las autoridades municipales ante la reiteración incendios en los últimos días en una zona muy concreta. Solo ayer se registraron tres en un margen de, como mucho, media hora. Uno de ellos se originó cerca de una zona de viviendas.

El primero de ellos se produjo alrededor de las 14:30 horas en término de Benimodo, a las afueras del pueblo. Los siguientes avisos se sucedieron con un intervalo aproximado de diez minutos de diferencia entre uno y otro. Cada uno de los dos siguientes se alejaba de Benimodo y se acercaba al límite con Carlet. Si a este hecho se le añade que en el plazo aproximado de una semana se han detectado otros tres fuegos, todos ellos en las inmediaciones del barranco del río Sec. En todos los casos, afortunadamente, los bomberos han llegado a tiempo de evitar que se convirtieran en incendios de grandes proporciones. Se han quemado, principalmente, zonas de matojos o cañaveral.

«Se han producido en puntos diferentes, pero muy próximos. Además, todos ellos junto a la carretera o caminos, lo que hace sospechar que han sido intencionados», detallaron fuentes municipales, que mostraron su desasosiego por la oleada de incendios y por las consecuencias que puede tener si no cesa: «Uno de los fuegos se ha producido cerca de la rambla, donde hay algunas viviendas. No demasiado lejos está la montaña. Estos no han sido complicados de extinguir, pero es preocupante saber que puede haber alguien por ahí provocando incendios».