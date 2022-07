Los ribereños avanzan a buen ritmo en las cuatro categorías del autonómico de pilota

El Family Cash Alzira A cumplió las previsiones y venció 40-25 a la Vall B y jugará la semifinal de 1ª categoría como tercer clasificado. La victoria del Xeraco sobre el Genovés le da la segunda posición por puntoaverage particular con los ribereños y la ventaja campo. El domingo cerrarán la jornada en el trinquet alzireño a las 19:30 h.

En 2ª, el Decathlon Alzira B venció sin problemas al Valldigna (10-40) y disputará una cómoda semifinal como líder contra el Quatretonda, al que hace dos semanas venció 40-10. Solo un desastre impediría a los ribereños no jugar la final. El Lanzadera Montserrat ha quedado segundo, tras los alzireños, y visitará a Les Alcusses Moixent en la ida.

El Castelloner B se impuso 40-20 al Beniparrell y accede a la ronda previa a la final de 3ª como tercer clasificado, eludiendo al líder, Ontinyent. Recibirá este fin de semana al Real de Gandia. En cuarta categoría ya han empezado las semifinales. En 4ª A, el Fusión Ribera Alzira C cayó 25-40 ante el Ontinyent que tiene un exprofesional como Raúl. Aún así, los alzireños se pusieron 25-15 y val pero acabaron fundidos físicamente. En 4ª B, el Cepsa Alzira D tiene cerca la clasificación para la final. Ganó 20-40 en Beniparrell y la duda queda en quién será el rival en la final del fin de semana de Sant Bernat, si Xeraco o Tamborí València que quedaron 40-35.

La 4ª C tendrá campeón ribereño. Los líderes de los dos grupos, Sumacàrcer y Faense Alzira F ganaron 10-40 al Pizzería Martinelli Alzira E y Up School of English respectivamente.

Entre las féminas, el Lanzadera Montserrat C ganó las dos partidas de semifinales de 4ª A y jugará la final el día 9 contra el Genovés D. Será la única representante femenina a no ser que el Xúquer Sueca levante el 25-40 en la vuelta en Beniparrell.

Por otra parte, este fin de semana se juega la segunda fase de los Jocs Esportius donde el CPV Alzira ha clasificado a los y las cadetes Héctor Pop, Daniel Traver, Samuel Belda, Lucía Aguado y Nuria Oriola y la alevín Alba Aguilar.