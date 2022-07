AMB NOM PROPI ABEL BUADES

L’exfutbolista i actual entrenador de futbol Abel Buades Vendrell va nàixer a Benimodo l’any 1977. Abel, que ha jugat de centrecampista i també com a migcentre defensiu, es va formar en les categories infantils del CD l’Alcúdia i amb a penes 16 anys va fitxar per les categories inferiors de l’Albacete Balompié, on va romandre per espai de tres anys. Posteriorment jugà en el CF Gandia i després en el Vila-real i en Tercera amb l’Onda, filial del «submarí groguet». Va ser cedit després al Racing Club de Ferrol jugant, per tant, en Segona Divissió. En tornar a l’Onda pujà a Segona B. Passà després al CD Calahorra, a la 2ª B, i després al CD Castelló. Fitxà posteriorment pel Gimnàstic de Tarragona (temporades 2003 a 2007) i alcançà la Primera Divissió. Entre 2006 i 2015 jugà, entre la segona i la tercera divissió, amb el Càdiz CF (2006-2007), el Gimnàstic de Tarragona, l’Alacant CF, la UD Alzira, el CD Toledo, el Barakaldo CF, de nou el CD Toledo, l’Arroyo Club Polideportivo i, finalment, acabà la seua carrera deportiva amb la UD Almansa. Com a entrenador ha dirigit l’Infantil de la UD Alzira (2016-2017), el sénior de la UD Castellonense (2017-2018), el CD Acero (Tercera Divissió) (2018-2019), el CD Olímpic de Xàtiva (2019-2021) i esta última temporada la UE Atzeneta d’Albaida de la Tercera Divissió. Valenciana.