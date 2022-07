L’escriptor i periodista Martí Domínguez Barberà va nàixer a Algemesí el 1908. Es va llicenciar en Dret per la Universitat de València l’any 1929. Amb un grup d’amics fundà el 1931 el setmanari local Llevant. Abans de la Guerra Civil vza col·laborar en la revista El Vers Valencià i en els diaris Las Provincias i Diario de Valencia i a Informaciones de Madrid. El 1027 publicà la seua primera obra titulada Versos de juventud. En finalitzar la contesa participà en la redacció de Avance i en la fundació de Levante. L’any 1942 fundà l’Orquestra Municipal de València i eixe mateix any passà a ocupar la subdirecció de Las Provincias, rotatiu que dirigiria a la mort de Teodor Llorente Falcó, entre 1949, en que abandonà la presidència de l’Associació de la Premsa Valenciana, i 1958 en que va presentar la seua dimissió a l’editora del diari per no comprometre el futur de l’empresa després d’una campanya a favor de la ciutat arran la tràgica riuada de 1957. Eixe any publicà la novel·la Els horts i el 1962 va fundar i passà a dirigir el setmanari agrícola Valencia Fruits. Un fragment de la seua poesia «Llevant» diu així: «Dir Llevant, és dir poesia,/ calor de sol, llum de dia,/ vida forta, treball, pau,/ or i sang -blat i roselles-,/ i enmig de vols d’oronelles,/ un rat penat i un cel blau». Tot un cant a la Senyera valenciana.