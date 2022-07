El territori

Els pobles més meridionals de la nostra comarca s’agrupen en dos subcomarques: la Vall de Càrcer o de la Vallfarta i la que alguns geògrafs han batejat com de Castelló i les Ènoves. Ambdós subcomarques poden ser considerades com una sola unitat. Els factors que vinculen són tant geogràfics com històrics i econòmics. Huit són les localitats de la Vall de Càrcer: Alcàntera de Xúquer, Antella, Beneixida, Càrcer, Cotes, Gavarda, Sallent i Sumacàrcer que en conjunt ocupen una superfície de vora 80 kms2. A la subcomarca de Castelló i les Ènoves pertanyen els municipis de Castelló, l’Ènova, Manuel, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joan i Senyera que, en conjunt, ocupen una superfície de quasi 65 km2. Molts d’eixos pobles es van vincular històricament amb Xàtiva.