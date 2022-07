El colegio de Abogados elimina el sesgo masculino de su nombre

El Ilustre Colegio de Abogados de Sueca ha dado un paso más en materia de igualdad tras aprobar el cambio en su nomenclatura pasándose a llamar Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca con el objetivo de evitar la denominación masculina que existía hasta el momento. Esta decisión se aprobó de manera unánime el pasado martes 28 de junio tras la celebración de una Asamblea General Extraordinaria.

Tras esta decisión, durante los próximos días, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española serán los encargados de aceptar este nuevo nombre convirtiéndose en el tercer colegio de la Comunitat que ha tomado esta decisión. Anteriormente ya lo habían hecho el Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia.

El decano, Jesús Muñoz, ha señalado a Levante-EMV que «este cambio es fruto del compromiso de fomentar un uso no sexista del lenguaje, ya que cada vez son más las mujeres que ejercen esta profesión». A modo de ejemplo, en este colegio actualmente hay 456 mujeres y 305 hombres, por lo que, en sus palabras, «se ha propuesto y aprobado un nombre realmente representativo de esta heterogeneidad que nos caracteriza y, a su vez, nos sentimos orgullosos de ser los primeros en tomar esta decisión de manera unánime tras la aprobación de todos los presentes». Muñoz ha indicado que «con esta medida queremos evitar que el lenguaje contribuya a la discriminación y la invisibilización de las mujeres», ya que, como ha expuesto, «se han incorporado de una manera muy firme en el mundo jurídico durante los últimos años».

Se trata de una propuesta que se puso en marcha en todos los colegios del estado para «reaccionar al anterior nombre, ya que las abogadas se sentían discriminadas porque no se trataba de un concepto inclusivo a pesar de ser una profesión mayoritariamente femenina». Tras la recomendación propuesta por el Consejo General de la Abogacía Española, Cataluña fue la primera comunidad en iniciar este cambio, que se ha ido extendiendo a lo largo del territorio español.

«Queremos adaptarnos de la mejor manera posible a los tiempos que corren no solo con este cambio, sino también a través de varias iniciativas que llevamos a cabo desde el colegio durante todo el año», señala Muñoz.

Así, cada 8 de marzo, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Sueca se suma a la celebración del Día de la Mujer con una movilización y una lectura de un manifiesto. «Apoyamos todas las actuaciones que se realizan en defensa de la igualdad y, además, tenemos un Turno de Oficio específico para la asistencia a la mujer víctima de violencia de género con unos abogados y abogadas muy preparados», reconoce el decano. Por ello, reivindica que «estamos muy contentos con esta decisión porque siempre nos han dicho que somos una profesión muy conservadora y no es fácil dar estos pasos», que se consiguen, en sus palabras, «a base de información y trabajo».

Una mayoría se opone al cambio en Alzira al considerar que es una cuestión «política»

El Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, por el contrario, ha decidido mantener su nombre actual y no apostar por el término genérico de abogacía. El decano Agustín Ferrer ha indicado a este diario que el pasado jueves 30 de junio se propuso adaptar esta nueva nomenclatura, pero «no hubo mayoría favorable durante la votación, por lo que seguiremos con el nombre actual». En sus palabras, considera que «no ha habido un clamor en torno a esta decisión a pesar de que hay más mujeres en la profesión». Considera que «tal vez no se hayan posicionado porque consideran que es una cuestión más política que real y, por lo tanto, no han querido involucrarse en este tema». No obstante, indica que «ya ha habido otros colegios en España que también han votado en contra de este cambio, pero, a pesar de ello, seguimos apostando por la igualdad y reivindicando los derechos de las mujeres».