El robo de gasoil en vehículos aparcados en la calle alarma en Carcaixent

Vecinos y vecinas de Carcaixent llevan días denunciando el robo de combustible de varios vehículos aparcados en la calle.

El padre de Gemma M.S., vecina de esta localidad, se ha visto afectado por esta situación. Su hija ha explicado a Levante-EMV que el vehículo de su progenitor estaba aparcado en la avenida del municipio cuando ocurrieron los hechos. «Al llegar, mi padre vio que no estaba el tapón del depósito y tampoco había gasolina», ha expuesto Gemma, quien ha añadido que «mi padre había llenado completamente el depósito de combustible». Señala que, tras exponer su situación en las redes sociales, «muchos vecinos y vecinas han reconocido que han vivido un episodio similar estos días». «Entiendo que la ciudadanía esté cabreada por el elevado coste del combustible, pero tienen que comprender que nosotros no somos los responsables», expone.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local del municipio, Francesc Salom, ha informado a este diario que «no hemos recibido ninguna queja, aunque la Guardia Civil sí que recibió una denuncia el pasado 25 de junio». Por ello, Salom ha apuntado que «de momento no vamos a tomar ninguna medida porque no han llegado más denuncias». En este sentido, Gemma añade que «no hemos presentado ninguna queja porque sabemos que no vamos a conseguir nada».

Camioneros afectados

Los transportistas también se han visto perjudicados por estos robos durante los últimos días. Julio Carbonell ha sido uno de los camioneros afectados. Indica que su vehículo estaba aparcado en una gasolinera cercana al centro comercial del municipio entre el miércoles y el viernes pasado. «Cuando llegué, vi que la batería ya no estaba», denuncia Carbonell, quien añade que «no es la primera vez que mi camión sufre algún desperfecto, ya que me han robado la batería en otras ocasiones, me han roto el cristal o me han intentado vaciar el depósito». Este camionero señala que «los camiones de la zona siempre están sufriendo roturas o daños».

Confiesa que estos desperfectos dañan a nuestro sector, que «ya está bastante afectado por la subida de los precios», por lo que reivindica que «es lamentable que tengamos que invertir los pocos ingresos en esto». Carbonell sí que ha decidido denunciar la situación ante la Guardia Civil para que «refuercen la vigilancia».