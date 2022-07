La Ribera gana un diputado en las Corts al sustituir Barberà a Oltra

La Ribera tiene una voz más en las Corts. Desde el pasado miércoles, el guadassuarense Ferran Barberà (Compromís) es un diputado más de la cámara autonómica. Se duplica, por tanto, la presencia comarcal ya que, hasta la fecha, la exalcadesa de Alzira Elena Bastidas era la única política ribereña en el hemiciclo valenciano.

Las candidaturas autonómicas de las pasadas elecciones ya auguraban la poca presencia que tendría la Ribera en las Corts. Bastidas fue la número 2 del Partido Popular en València. Otros políticos comarcales como Carolina Almiñana (Carcaixent), Antonio Saá (Algemesí) u Oreto Segura (l’Alcúdia) ocupaban puesto de relleno. Lo mismo ocurrió en el PSPV, en el que el mejor posicionado era el suecano Juan Luis Baixauli, en el puesto 15. No fue suficiente. En el caso de la formación nacionalista, Barberà era el mejor posicionado al ocupar el decimosegundo lugar.

Las elecciones no le permitieron ser diputado autonómico. La oportunidad le llega tras la dimisión de Mónica Oltra y el consecuente efecto dominó que ha provocado en Compromís. Sobre ello se pronunciaba ayer: «Me presenté para ser diputado y me ilusiona haber llegado a las Corts. Es un reto enorme, pero al mismo tiempo me apena que se dé por esta circunstancia ya que perder a un referente como Oltra es un golpe muy duro».

Con él, la comarca gana peso la cámara autonómica, donde coincidirá con la única representante ribereña, Elena Bastidas, con quien ya ha coincidido. «Me crucé con ella en la calle de casualidad, al escuchar el nombre de Guadassuar se giró y preguntó quién era de Guadassuar y ya nos saludamos, hablamos y me dio la bienvenida», explicó. Aunque más allá de su vínculo con el territorio bañado por el Xúquer, al nuevo diputado hay un hecho que todavía le produce mayor satisfacción: «Para mí es un orgullo que durante estos días todo el mundo hable de mí como el diputado de Joves del País Valencià. También una responsabilidad, porque implica ser la voz de la organización política juvenil más importante de nuestro territorio», añadió.

Precisamente, es consciente de que es el perfil ciudadano al que se debe, pues supera por poco las treinta primaveras. «Creo que podré quedarme satisfecho si todos los jóvenes del País Valencià se sienten bien representados», comentó al respecto. Sin embargo, pese a su edad ya cuenta con una respetable carrera política al asumir durante la pasada y presente legislaturas las delegaciones de Fiestas, Cultura y Patrimonio en el Ayuntamiento de Guadassuar.

Por ahora, se adapta a su nuevo cargo, aunque sin perder de vista el objetivo prioritario de la formación valencianista. «Están siendo unos días muy intensos, no paro de recibir llamadas, nuevos seguidores en redes sociales y muchos mensajes de felicitación. Poco a poco me voy ubicando y, por suerte, estoy muy bien acompañado por Papi Robles y Vicent Marzà, que hacen que todo sea más fácil. Además, el partido me ha arropado desde el primer momento. Ahora toca ponernos las pilas, trabajar día a día, minuto a minuto, para volver a estar aquí el año que viene. Nos queda el último tramo de la legislatura y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el Botànic tenga continuidad», concluyó.