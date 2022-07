El Family Cash Alzira FS agita el mercado: llega ‘Carlitos’ y se va Rafa Ara

Una agridulce despedida y una emocionante bienvenida. En cuestión de horas, el Family Cash Alzira FS ha confirmado tanto la llegada de Juan Carlos Delgado, conocido deportivamente como «Carlitos», procedente de la Primera División, como la salida de uno de sus capitanes, el goleador Rafa Ara.

Dos movimientos de gran importancia. Por un lado, el pívot valenciano no renovará con el club al no poder compaginar sus obligaciones laborales con el programa de entrenamientos previsto para la próxima temporada. El club piensa incrementar las sesiones para estar a la altura de la categoría de plata del fútbol sala español, cada vez más exigente.

Se trata de una despedida agridulce. La parte más amarga, claro está, es su marcha. La más agradable, el imborrable recuerdo que seguro dejará en club y afición. Ara llegó en el verano de 2018 al Alzira FS tras el ascenso a Segunda B, con 28 años y experiencia tanto en Primera como en Segunda. Como dicen los ingleses, lo suyo con el club ribereño fue un «match made in heaven». Necesitó más bien poco para convertirse en una de sus armas ofensivas más importantes.

En cuatro temporadas, se ha ganado el cariño de la afición y el derecho a ser uno de los capitanes del equipo. Se va con un gran bagaje de más de cien goles a sus espaldas y sin que se le pueda reprochar absolutamente nada. En un emotivo vídeo, se despidió del club y la afición entre lágrimas: «Estoy muy agradecido por esta etapa. Braulio, que había estado conmigo en el filial del Levante, me propuso venir a jugar a Alzira. Sin aquella llamada, no habríamos visto esta versión de Rafa Ara». El pívot valenciano destacó de su trayectoria la obtención del título liguero de Segunda B y el ascenso a la categoría de plata. «Braulio, el presidente y todo el cuerpo técnico confiaron en mí para seguir en Segunda y demostrar todo aquello que no había podido demostrar antes. Gracias a ellos me quedo más tranquilo conmigo mismo», aseguró Ara.

«Aquí he podido sacar todo mi potencial. He podido disfrutar mucho de un deporte que me ha aportado equilibrio mental y también me ha ayudado a cuidarme físicamente. Solo puedo estar agradecido por haber cruzado a Braulio en el camino», concluyó.

Pocas horas después de anunciar la salida de Ara, el club ha confirmado su segundo fichaje de cara a la próxima campaña. Se trata de «Carlitos», veterano jugador de 34 años que firmará por dos temporadas con el Family tras completar un periplo de un lustro en el Jaén FS, equipo de Primera División.

Ofertas de clubes de la categoría reina a sus espaldas no le han faltado y no es para menos. En los play off por el título firmó una espectacular eliminatoria ante el Palma Futsal que no fue suficiente para que el cuadro jienense alcanzara la anhelada final. El ala gaditano destaca, sobre todo, en la faceta ofensiva. Su zurda ha perforado las redes de los mejores equipos del país. Durante sus cinco años con la camiseta amarilla ha marcado 119 goles tanto en temporada regular como en fases de lucha por la liga. Además, se alzó con la Copa del Rey en el año 2018. Con todo, ha sido la propuesta del Alzira FS la que finalmente le ha convencido. Veteranía y capacidad anotadora. Un cóctel que el Palau d’Esports sabrá saborear.