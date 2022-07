Óscar Panero, vecino de Almussafes, lleva dos años denunciando las molestias ocasionadas por el ladrido de varios perros que viven en el cruce entre las calles Mestre Medina, Manolo Chaqués y San Vicente. Ha presentado varios escritos al ayuntamiento del municipio, en los que reprocha «la presencia de ladridos incesantes a cualquier hora del día por la ausencia de los dueños en el domicilio». Además, ha adjuntado varios vídeos grabados en diferentes momentos del día y en los que se puede escuchar el ruido ocasionado por los animales. «No entiendo cómo pueden dejarlos solos ladrando durante horas y, si están los propietarios, no oigo en ningún momento que los reprendan para evitar las molestias», remarca a Levante-EMV.

Ante esta situación, el vecino reconoce que no quiere ocasionar ningún problema a los propietarios. «No quiero llevarme mal con ellos, pero se debe buscar una solución entre todos porque no podemos descansar», denuncia. Panero, que sufre fibromialgia, convive con sus padres, quienes también se ven afectados por esta situación. «Mi padre está enfermo y tiene que utilizar auriculares para poder ver la televisión», lamemnta. El propio demnandante, para poder descansar, se traslada los fines de semana al domicilio de unos amigos. Y asegura que el ruido también afecta al resto del vecindario. «Hay gente que sube muy a menudo el volumen de la música para no escuchar a los perros», afirma.

Como consecuencia del conflicto, el denunciante se encuentra en tratamiento psicológico. «Algunos propietarios me llaman loco y me acusan de no querer a los animales, por lo que se ha convertido en un calvario», subraya. «Me encuentro solo en esta situación porque ningún vecino o vecina quiere hablar por miedo a las represalias», añade Panero.

Este tipo de molestias, como enfatiza el vecino, están recogidas en el artículo 1.905 del Código Civil. En él se indica que «el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido». Además, algunas poblaciones también recogen estas molestias y sus consecuencias en sus ordenanzas municipales.

Requerimiento policial

Sin embargo, como ha podido comprobar este diario, en las denuncias, los agentes de la Policía Local añaden que «las molestias no son reseñables» e, incluso, indican que «se han entrevistado con la persona responsable de los perros, que se ha mostrado colaboradora y dispuesta a buscar soluciones ante este problema».

Miembros del cuerpo policial, además, han realizado un informe sobre las actuaciones relativas a estas molestias. En él se especifica que se produjeron siete requerimientos policiales. En tres de ellos, los presentes escucharon ladridos y, en los otros cuatro, no se oye ningún ruido «permaneciendo en el lugar durante varios minutos o pasando el servicio de patrulla preventiva en varias ocasiones». «Los ladridos son puntuales, no persistentes, y se producen en horario diurno», añaden en el escrito.

No obstante, esta situación se ha agravado durante los últimos meses, ya que este vecino ha recibido varias citaciones judiciales por parte de los propietarios de los perros denunciados. En ellas, acusan a Panero de lanzar piedras a los dueños de los animales o provocar daños en la puerta de una de las viviendas.

El vecino afectado concluye que no cesará ante ninguna denuncia y, en el caso de que la situación se agrave, trasladará los hechos «al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Carlet».