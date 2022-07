Alzira, Sumacàrcer y Montserrat alcanzan la final del autonómico

Los clubes de pilota de Alzira, Sumacàrcer y Montserrat ya tienen equipos clasificados para las finales del Autonómico Aproop! de tríos de raspall que se disputarán en Bicorp el 23 y 24 de julio.

En 4ª B, el Cepsa Alzira D tendrá un complicado rival en el primer equipo del Tamborí València, que cuenta con jugadores curtidos en la pilota, si bien el raspall no es su principal especialidad. Los alzireños ganaron de nuevo al Beniparrell (40-5). La 4ª C tendrá un campeón ribereño ya que la disputarán el Faense Alzira F contra el Sumacàrcer, los dos equipos campeones de sus grupos en la primera fase. Aunque el Up! School Alzira G tuvo un buen inicio sus paisanos reaccionaron rápidamente para imponerse de nuevo (40-15). El Sumacàrcer volvió a ganar al Pizzería Martinelli Alzira E y con más contundencia, 40-5. El tercer representante ribereño confirmado es el Lanzadera Montserrat C que jugará la final femenina de 4ª C contra el Genovés. Las ribereñas también ganaron la segunda partida, 40-10 al Beniparrell.

El Decathlon Alzira B tiene pie y medio en la final de 2ª categoría. Venció cómodamente al Quatretonda 15-40 y jugará la vuelta hoy a las 10 de la mañana, si bien lo hará en el trinquet de Xeraco por acuerdo de ambos equipos. Complicadísimo lo tiene el Montserrat, ya que perdió en la ida 40-5 en Moixent, al que le vale con pintar dos juegos en la vuelta.

El primer equipo alzireño lo tiene difícil pero no imposible. El Family Cash Alzira A tenía 25-10 y val para estar a dos juegos de un claro triunfo. Sin embargo, como en otros deportes, quien no remata, pierde. Con otros tres val y pelotas «pasturant» el 8 desperdiciadas (como si fuera chutar a gol desde el área pequeña), los xeraqueros remontaron hasta 30-40.

En 3ª, el Castelloner cayó 25-40 ante Real de Gandia y debería remontar en el trinquet de la Safor. En 2ª femenina, el Sueca también perdió la vuelta de la semifinal ante el Beniparrell B. Igualmente cayó el Montserrat D ante el Verger y se queda a las puertas de la final.