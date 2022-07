Clima y desvío en carcaixent

El Ayuntamiento de Carcaixent, la Conselleria de Transportes y otros siguen empeñados en construir la tercera carretera entre Carcaixent y Alzira, con la excusa de ganar 4 minutos en alcanzar la autovía de Guadassuar. Y en otros municipios quieren ampliar puerto, bypass, carreteras, AVEs, etc., atentando contra la ciudadanía y los ecosistemas. Parece que algunos líderes políticos y económicos no se han enterado todavía de que estamos en plena emergencia climática y que los recursos naturales se están agotando.

Después de cien años de consumir miles de millones de toneladas, el petróleo de calidad, fácil de extraer y barato se está acabando y la producción declina, el peak oil lo sobrepasamos en la década anterior; los precios suben desde antes de la guerra de Ucrania y aunque fluctúen no bajarán mucho, a no ser que entremos en una gran recesión mundial... Lo razonable ahora sería reducir su uso progresivamente e ir reservándolo para las tareas imprescindibles: agricultura, trenes, ambulancias, bomberos, etc. El transporte de mercancías deberíamos ir pasándolo al ferrocarril, que puede alimentarse con electricidad renovable. Y del auto eléctrico olvidaros porque no hay minerales suficientes ni tiempo ya para fabricar las 1.300.000.000 de baterías necesarias para substituir los autos actuales.

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) informó que para conseguir que las temperaturas globales no suban más de 1’5 ºC, límite asumido en el Acuerdo de París, hemos de reducir a la mitad las emisiones de CO2 durante esta década, de lo contrario entraríamos en una fase retroalimentada por la fusión de los hielos y la tundra que haría irreversible el proceso y en pocas décadas acabaría disparando el aumento de temperaturas por encima de los 3 ºC. En cuyo caso España se convertiría en un desierto y sólo sería habitable la Cornisa Cantábrica (A. Turiel, CSIC). La reciente COP26 ratificó aquellos datos y reconoció que el calentamiento va más rápido de lo esperado...

Por tanto, si no queremos extinguirnos prematuramente, al menos como civilización, tenemos que reducir a la mitad nuestras emisiones de CO2 y ello implica principalmente reducir a la mitad el transporte motorizado porque es el mayor emisor. Concretamente en España, en 2018, el transporte emitió el 27 % del CO2, la industria el 20 %, la generación eléctrica el 18 %, la agricultura el 12%, etc. Así pues hemos de reducir el transporte (y más cosas) a la mitad durante esta década, o eso o nos desertizamos y entonces ya no necesitaremos nada porque aquí sólo podrán vivir algunos tuaregs...

En definitiva, ¿qué necesidad hay de construir nuevas carreteras ahora si dentro de 8 años tendremos la mitad del tráfico? ¿No sería mejor dedicar los 15 o 30 millones de euros que va a costar esta tercera carretera, por ejemplo, a mejorar nuestra agricultura para hacernos autosuficientes y asegurar que podremos alimentarnos cuando el panorama internacional se degrade mucho más?