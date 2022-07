El alzireño Bolinches ya piensa en el Mundial tras ganar el Europeo de rugby

Es curioso los caminos que la vida puede llevarnos a recorrer. Y más que nadie lo sabe el alzireño Quique Bolinches Pons. Hace seis años correteaba la banda del campo de Venecia como lateral izquierdo del equipo cadete de la UD Alzira. Recientemente, se proclamó campeón de Europa con la Selección Española absoluta de rugby 7. Los Leones han revalidado el entorchado logrado la temporada pasada y del que el ribereño no pudo ser protagonista debido a una lesión en el escafoides de su mano derecha que le impidió aportar su talento.

El título no se obtiene de la manera tradicional. El Europeo se ha disputado en dos series, la de Lisboa y Cracovia. Los partidos disputados van permitiendo sumar puntos hasta una clasificación final. En las series lisboetas, España perdió el primer puesto del grupo B con una derrota contra los anfitriones, que pasaron a liderar la clasificación. En las series polacas, «nos sentimos como si jugáramos un Mundial al jugar en el Stadion Miejski del Wisła de Cracovia», comentó el alzireño.

Tras superar la fase de grupos, los Leones jugaron la semifinal contra el mayor rival por el título, Alemania. Fue una final anticipada. Después de una primera parte más complicada, los pupilos de Pablo Feijoó se desmelenaron hasta ganar 31-10. Cabe recordar que el rugby 7 se juega en el mismo campo que el 15, aunque con menos de la mitad de jugadores. «Se generan muchos espacios que hay que ir ocupando», comenta el alzireño. Precisamente, Bolinches ha evolucionado en su juego. «Antes corría para ir ganando terreno. Ahora pienso más cuándo correr y cuándo reservarme para ser más efectivo», argumenta.

En la final se enfrentaban a otra potencia, Francia. La victoria permitía a los hispanos superar a los teutones y lograr el título. Como en la semifinal, costó a los españoles imponerse a la selección del Gallo pero volvieron a sumar ensayos hasta vencer gustándose por un contundente 29-7. Por dos puntos, 38-36, España se impuso a Alemania en la clasificación general y logró alzarse con el ansiado título.

«El triunfo es el premio a un gran equipo, muy conjuntado», aseguró. Y es que los principios no fueron fáciles. «Entre que yo soy muy vergonzoso -por eso me costaba más afrontar los partidos como futbolista- y éramos muchos jugadores que no nos conocíamos, nos costó acoplarnos. Ahora ya somos un grupo cohesionado y sobre todo muy joven, con futuro», comentó Quique.

Salvación en las World Series

El combinado estatal ha cumplido, de este modo, el segundo de los objetivos de la Federación. Primero fue la salvación en las World Series -donde Quique ha jugado en Dubai, Vancouver (Canadá), Los Ángeles o Singapur. «Ahora el título europeo y lo siguiente, clasificarnos para el Mundial de Sudáfrica», señaló sobre el futuro.

Tras este éxito, el ribereño espera continuar en las futuras convocatorias, de la selección, que afrontará el clasificatorio para el Mundial que se celebrará el 16 y 17 de julio. De allí saldrán cuatro plazas para jugar en Ciudad del Cabo del 9 al 11 de septiembre.

En competición doméstica, Bolinches ha seguido jugando con el Pozuelo en División de Honor B, donde ha ganado y ha subido de categoría. «Tuve un período de tiempo en el que dejé el rugby 15 pero volví con muchas más ganas», concluyó.