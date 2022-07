AMB NOM PROPI María Ángeles Ruiz

La professora María Ángeles Ruiz Moneva, doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de Saragossa, d’ascendència alzirenya i veïna molts anys de la capital de la Ribera, va nàixer a Polinyà de Xúquer l’any 1970.

María Ángeles impartix la docència com a professora de lingüística i traducció anglesa des de 1994 i actualment treballa a la Universitat de Saragossa com a professora titular. Abans ho va fer a les àrees d’Enginyeria Agrícola. Formació del Professorat, Humanitats i Ciències Socials, Filologia Anglesa i Traducció. Les seues investigacions se centren en la lingüística històrica, la traducció, l’anglés amb finalitats específiques així com els enfocaments pragmàtics de la ironia i la teoria de la rellevància. Els seus estudis s’han publicat en revistes nacionals i internacionals de prestigi com ara la Revista Complutense de Estudios Ingleses, Revista de lingúística y lenguajes aplicados, Odisea, Selim, Studium i Alicante Journal of English Studies. Mª Ángels ha participat en diferents jornades i congressos al voltant de temes de la seua especialitat. D’entre els seus treballs citem, per interessants, els titulats «Una aproximación relevante a la ironía en La Celestina y sus primeras versiones en inglés» (tesi doctoral, 2003) i «El aula de ESP como comunidad discursiva» i A Modest Proposal in the Context of Swift’s Irish Tracts: A Relevance-theoretic Study (2010).