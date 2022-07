És Carlet una ciutat sense llei?

Através de les xarxes socials el PP de Carlet per boca d’un dels seus regidors a l’ajuntament va escriure, textualment, el següent: «L’alcaldessa i el seu equip de viatge a França, i mentres, ens furten per tot el poble, ens rebenten els cotxes, ens amenacen, els nostres majors i xiquets estan insegurs ... quina vergonya!!! Prioritats clares. Robatoris Sense Pietat. Alcaldessa dimissió». Evidentment, ho poden imaginar, el text estava acompanyat dels d’emoticones i signes necessaris per fer-lo més alarmant.

Estar en l’oposició resulta frustrant i, sobretot, molt frustrant per una dreta que creu que el poder polític (del poder econòmic, no cal parlar, se sobreentén) li pertany per dret natural. L’esquerra és un invent de la història de fa quatre dies que molt bé s’ho podia haver estalviat. A més, ja ho va sentenciar el politòleg estatunidenc Fukuyama (Chicago, 1952): la història acabà amb la caiguda del mur de Berlín - derrota del comunisme - i el triomf de la nova ortodòxia econòmica neoliberal.

Per tant, aleshores, resulta anacrònic parlar d’esquerres i dretes, el mercat és el tòtem d’una nova societat on cadascú aplega allà on vol (no on pot) aplegar. I qui està millor preparat per gestionar les forces del mercat que aquells que per naixement i coneixements (van a escoles de pagament) han sigut preparats per tan ‘àrdua’ tasca. Naturalment, com aquests han sigut, són i seran una minoria, ja que la «puresa de sang» no s’adquireix per mèrits, estudis, o compravenda, sinó que s’hereta, necessiten de dogmàtics conversos.

Bé, però anem a la qüestió que ens ocupa. No ens dispersem. ¿Vostès no creuen que aquell/a que llegeixa aquesta soflama no pensarà que CARLET és com les «ciutats sense llei del far west» nord-americà? ¿I no creuen que si alguna persona, tot pot ser, li hagués passat pel cap vindre a Carlet per viure, treballar o, simplement, per fer-nos una visita, desistiria espantat? En altres paraules, no creuen aquests dirigents polítics de la dreta que parlar tant mal de la nostra ciutat no ens fa cap favor, sinó tot el contrari? És més, ¿no creuen que estan sent molt injustos amb els ciutadans/nes de Carlet, ja que al no posar subjecte a la delinqüència denunciada tots ens podem sentir al·ludits? A no ser que no s’hagen atrevit, no seria res estrany culpabilitzar de la delinqüència als migrants. Igualment, ¿no creuen que amb soflames com aquesta a qui realment estan «denigrant» per incompetents són a les forces de seguretat locals i nacionals? Sembla que no els importe massa el prestigi d’aquestes institucions.

Per altra banda, per què manipulen la informació? L’alcaldessa i el seu equip, evidentment, han viatjat a França, però perquè difícilment poden visitar Chilly Mazarin, ciutat agermanada amb Carlet, sense xafar sol francès! Viatges com aquest és fan des de sempre (cal recordar que les gestions de l’agermanament començaren amb l’alcalde socialista Octavio Balaguer, formalitzant-lo, finalment, Josep Suey), inclòs durant els vint anys gestionats pel PP (per cert, quan el PP anava també deixava el poble abandonat?) Viatges a més, que no sols fan les autoritats públiques sinó que molts ciutadans/nes de CARLET de totes les edats i condicions han fet i faran.

Crec que la denuncia resulta molt miserable per ser exageradament demagògica, impropia d’un partit «centrista» que presumeix de ser un partit moderat i la millor garantia contra els extremismes. Com algú ha dit, cal imaginar-se d’on venen si porten els 40 anys de democràcia viatjant al centre (malgrat, en aquest ‘viatge’ al centre, al contrari que Ulisses, pareix que no acaben d’arribar mai).

El PP pot fer bandera, a més és una senya d’identitat de la dreta, de la seguretat ciutadana, però en Carlet, almenys, a mi em produeix certa perplexitat, ja que aquest partit estant en el govern municipal contractà per més d’11.000 euros una empresa de detectius privada per investigar a funcionari/ària sense manament judicial vulnerant, en conseqüència, el dret constitucional a la intimitat personal, argumentant que la Ford també ho feia i no passava res; així com, a més, encarregant un estudi antiterrorista» per Carlet (sense tenir competències en la matèria).

Com deia, el missatge del PP produïa perplexitat, ja que un partit tan exigent (amb els altres) en matèria de seguretat (per cert, totes les estadístiques sobre delinqüència indiquen que l’Estat espanyol és un dels més segurs de la Unió Europea), capaç de fer públiques afirmacions com l’esmentada, no va poder custodiar aquest informe d’espionatge (no se sap a qui o als qui i amb quina intenció) així com l’informe antiterrorista, ja que no es troba als arxius de l’ajuntament. Com per a fiar-se d’ells i de les seues propostes!